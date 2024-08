Gual: Kontrolowaliśmy mecz

Czwartek, 22 sierpnia 2024 r. 21:29 źródło: Legia Warszawa

- Rywale grali swoje. Wiedzieliśmy, że będą nieco bardziej defensywnie nastawieni. Kontrolowaliśmy mecz, ciągle posiadaliśmy piłkę i ostatecznie strzeliliśmy dwa gole, choć mogliśmy więcej. To dobry wynik przed rewanżem - powiedział po meczu z Dritą Gnjilane Marc Gual.









- Mamy dwa gole przewagi i jest to solidny wynik przed drugim meczem. W Kosowie rywale będą musieli zagrać inaczej, będą musieli szukać goli i pozostawią więcej przestrzeni. To będzie inny mecz.



- Jeszcze nie awansowaliśmy. Wiemy, jaką mamy wartość, wiemy, że możemy awansować.



- Nie wiem czy zagram w pierwszym składzie ze Śląskiem Wrocław, to jest pytanie do trenera. Mamy szeroki skład i powinniśmy się z tego cieszyć, bo możemy odpowiednio rotować siłami.



- Ryoya Morishita gra na nowej pozycji, skutecznie adaptuje się do niej. Mamy wielu uniwersalnych graczy i to nasza wartość. Coraz lepiej się rozumiemy.