Transfery

Nastolatek z Manchesteru United na celowniku Legii

Wtorek, 20 sierpnia 2024 r. 11:10 Mikołaj Ciura, źródło: dailymail.co.uk

Pomocnik Manchesteru United Maxi Oyedele prowadzi rozmowy z Legią Warszawa - informuje angielski "Daily Mail". Angielski klub jest gotowy sprzedać 19-lataka za nieduże pieniądze, ale za znaczną kwotę w przypadku kolejnego transferu. Młodzieżowy reprezentant Polski również jest zainteresowany taką przeprowadzką, a rozmowy na jej temat mają już trwać.









Maximillian Oyedele występuje na pozycji defensywnego pomocnika. W wieku 8 lat rozpoczął treningi w młodzieżowych drużynach United, do którego trafił z Burnley FC. Podczas pobytu w Manchesterze regularnie grał w drużynach młodzieżowych notując 33 występy w drużynie do lat 18 z trzema bramkami i jedną asystą na koncie oraz 18 w U21, w których zdobył bramkę i dwie asysty. Dotychczas na poziomie seniorskim wystąpił w 20 spotkaniach, zdobywając 4 bramki. W sezonie 2022/23 wypożyczony był do Altrincham FC (National League, 5. poziom rozgrywkowy), kolejne miesiące spędził w Forest Green Rovers (League Two, 4. poziom rozgrywkowy), w międzyczasie otrzymał szansę treningów z pierwszą drużyną United. W okresie przygotowawczym przed sezonem 2024/25 wystąpił we wszystkich pięciu meczach kontrolnych drużyny seniorskiej, łącznie przebywał na boisku przez 182 minuty, ale nie udało mu się ostatecznie wywalczyć miejsca w składzie.



Urodzony w Salford 19-letni piłkarz ma polski paszport (jego matka jest Polką) i występuje w młodzieżowych reprezentacjach Polski od kadry U18. Oyedele do tej pory trzykrotnie wystąpił w reprezentacji Polski na poziomie U21, debiutując we wrześniu 2023 roku w wygranym spotkaniu eliminacji do Mistrzostw Europy przeciwko Estonii.