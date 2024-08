We wtorek rozlosowano pary I rundy Pucharu Polski w sezonie 2024/25. Na tym etapie do rozgrywek dołączają zespoły z Ekstraklasy. Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław i Wisła Kraków, jako uczestnicy europejskich pucharów, mają wolne losy. Spotkania tej rundy odbędą się w dniach 24-26 września.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

ajg - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Stal Rzeszów i Pogoń Szczecin, to se kilometrów nabiją odpowiedz

Kasia Sochocka - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie są losowane. W kolejnej rundzie odpowiedz

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Co to znaczy, że europucharowicze mają wolny los? Czyli jak chcą to zagrają a jak nie chcą to nie zagrają w I rundzie? Czy jak? odpowiedz

Leszek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Pawełek: od razu awansowali do kolejnej rundy bez rozgrywania meczu odpowiedz

