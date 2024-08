30.08-1.09: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 30 sierpnia 2024 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę przy Ł3 piłkarze Legii zagrają z Motorem, a na trybunach pojawi się komplet publiczności i pełny sektor gości. Później zachęcamy do wspierania futsalistów Legii na meczu z Widzewem



Rozkład jazdy:

30.08 g. 20:00 FC Den Haag - Excelsior Rotterdam

31.08 g. 15:30 Legia Warszawa - ŁKS Łódź [kosz, sparing]

31.08 g. 17:00 Sokół Aleksandrów Łódzki - Legia II Warszawa

31.08 g. 18:15 Zagłębie Sosnowiec - Hutnik Kraków

31.08 g. 19:00 Legia Ladies - Mustang Wielgie [III liga kobiet][ul. Łazienkowska 3]

31.08 g. 20:15 Radomiak Radom - Cracovia

01.09 g. 14:45 Legia Warszawa - Motor Lublin

01.09 g. 17:00 Trójka Staszówka/Jelna - Legionistki Warszawa

01.09 g. 19:00 Legia Warszawa - Widzew Łódź [futsal, ul. Gładka 18]

01.09 g. 19:35 Chojniczanka Chojnice - Olimpia Elbląg



Młodzież:



31.08 g. 10:00 Delta Warszawa '12 - Legia U13 [ul. Jeziorna 2]

31.08 g. 10:00 Legia LSS U16 - SEMP II Ursynów '09 [ul. Łazienkowska 3]

31.08 g. 11:00 Wisła Płock 11 - Legia U14 [Płock, ul. Łukasiewicza]

31.08 g. 11:00 Arka Gdynia 06/7 - Legia U19 [CLJ U19][Gdynia]

31.08 g. 12:00 Legia LSS U12B - SEMP II Ursynów '13 [ul. Łazienkowska 3]

31.00 g. 12:00 Football Talents '13 - Legia U12 [ul. Baletowa 164]

31.08 g. 12:00 Legia U17 - Górnik Łęczna '08 [CLJ U17][LTC 5]

31.08 g. 14:00 Legia U16 - MKS Zabkovia Ząbki '09 [LTC 7]

31.08 g. 14:00 Pogoń Siedlce '08 - Legia LSS U17 [Siedlce, ul. Prusa 6]

31.08 g. 14:30 Legia LSS U12A - SEMP I Ursynów '13 [ul. Łazienkowska 3]

31.08 g. 16:00 Legia U15 - Junior Białystok '10[CLJ U15][LTC]

31.08 g. 16:00 Legia LSS U11A - KS Raszyn 14 [ul. Łazienkowska 3]

01.09 g. 10:00 BVB Academy WBS II Warszawa '11 - Legia LSS U14A [ul. Strażacka 121]

01.09 g. 10:00 KS Ursynów 15 - Legia LSS U10 [ul. Małcużyńskiego 4]

01.09 g. 10:00 Legia U11 - Pogoń Grodzisk Maz. 14 [LTC 7]

01.09 g. 12:00 SEMP Ursynów 12 - Legia U12 [sparing, ul. Koncertowa 4]

01.09 g. 17:00 AS Milan Sport 12 - Legia LSS U13 [Pruszków, ul. Gomulińskiego 4]

01.09 g. 17:30 Jagiellonia Białystok '15 - Legia U10 [Białystok]

01.09 g. 17:30 Jagiellonia Białystok '16 - Legia U9 [Białystok]



W sobotę Legia U11 zagra na turnieju organizowanym przez Marcovię Marki.