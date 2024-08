Trwa remont budynku przy kortach Legii

Niedziela, 25 sierpnia 2024 r. 08:49 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Od kilku tygodni na terenie tenisowej Legii przy ulicy Myśliwieckiej trwają prace budowlane, które mają na celu powstanie nowego budynku przy korcie centralnym Legii. Ten zastąpi budynek od strony Kanału Piaseczyńskiego, w którym w ostatnich latach mieściła się restauracja "Return".



Prace mają potrwać do połowy przyszłego roku. Na razie prowadzona jest rozbiórka dotychczasowego budynku.



Pawilon przy kortach Legii od strony Kanału Piaseczyńskiego powstał w 1934 roku. Początkowo był drewniany i pełnił funkcję dwukondygnacyjnej trybuny. Cztery lata później został zastąpiony murowanym budynkiem z pomieszczeniami w środku i niewielkim tarasem na piętrze, a same trybuny (cztery rzędy ławek) powstały pomiędzy nim i kortem.



Wygląd budynku ma nawiązywać do tego przedwojennego, oczywiście w bardziej nowoczesnym stylu. Przez ostatnich parę lat, budynek ten ze względu na swój nienajlepszy stan, został wyłączony z użytkowania.























fot. Bodziach