Królewska drużyna - limitowana seria piwa z wizerunkiem piłkarzy Legii

- Powracamy z projektem 'Królewska drużyna', w ramach którego na opakowaniach Królewskiego prezentujemy sylwetki zawodników Legii - mówi Łukasz Dąbrowski, kierownik projektu. - W tym roku jeszcze bardziej rozszerzyliśmy działania, dodając wizerunki kolejnych piłkarzy oraz włączając do akcji butelki. Skupiamy się też na prezentowaniu indywidualnych wizerunków zawodników. Dzięki temu warszawiacy będą mieli szansę, aby lepiej poznać piłkarzy najlepszego stołecznego klubu - dodaje Dąbrowski. Puszki i etykiety na butelki zaprojektowała agencja Global Shopper Marketing.

Od połowy lipca w sprzedaży jest limitowana edycja piwa Królewskie - wieloletniego sponsora Legii Warszawa - z wizerunkiem wybranych piłkarzy naszego klubu. "Królewska drużyna" to akcja z okazji 20-lecia współpracy marki Królewskie z Legią. W związku z nią, w sprzedaży pojawiły się puszki i butelki piwa z etykietami przedstawiającymi dziewięciu piłkarzy Legii: Kacpra Tobiasza, Artura Jędrzejczyka, Bartosza Kapustki, Rafała Augustyniaka, Patryka Kuna, Tomasa Pekharta, Pawła Wszołka, Juergena Elitima oraz Marca Guala.

