Na stadionach: Po pRACY

Wtorek, 27 sierpnia 2024 r. 14:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W minionym tygodniu polskie ekipy rozegrały pierwsze mecze ostatniej rundy kwalifikacyjnej do europucharów. Wiślacy na meczu z Cercle Brugge zaprezentowali oprawę - "Mamy te trybUny w sWej boskiej opiece". Jagiellonia na meczu z Widzewem pokazała kartoniadę "BKS", transparent "Bees Know how to Sting" i odpalili piro. Ajax przyjechał w ok. 300 osób. Na Łazienkowskiej nie pojawili się kibice Drity Gnijlane z Kosowa.



Sporo działo się także na trybunach podczas weekendowych meczów ligowych. Bardzo dobre frekwencje na meczach Śląska z Legią (36 tys.) i Lecha z Pogonią (29 tys.) i oprawy z użyciem pirotechniki przygotowane przez Śląska, Legię i Lecha. Widzewiacy przygotowali choreografię poświęconą zmarłemu Franciszkowi Smudzie, który doprowadził ich klub do ostatnich jak dotąd sukcesów. Na meczu przyjaźni pomiędzy Lechią i Rakowem w młynie gdańszczan pojawił się pokaz pirotechniczny w asyście serpentyn i flag na kijach.









W niższych ligach warto odnotować dwa dobre wyjazdy fanów Ruchu Chorzów - najpierw do Gdyni, później do Płocka. Fani Wisły Płock zaprezentowali oprawę "Jesteśmy po pRacy".



Ekstraklasa:



Lech Poznań - Pogoń Szczecin (1360)

Niespełna 30 tys. widzów na meczu Lecha z Pogonią, na którym poznaniacy zaprezentowali oprawę składającą się z malowanej sektorówki przedstawiającej krzyczących kibiców, transparentu "Make Kolejorz great again", chorągiewek w barwach i kilkudziesięciu rac po bokach. Portowcy na najbliższy wyjazd przyjechali w przyzwoitej liczbie - 1360 osób.



Śląsk Wrocław - Legia Warszawa (1282)

Legioniści przyjechali do Wrocławia w 1282 os. pociągiem specjalnym. Wrocławian na trybunach 36 tys., w tym 6 tysięcy kibiców, którzy na meczu WKS-u byli po raz pierwszy. Fani Legii zaprezentowali malowaną sektorówkę "Ultras Legia", do której odpalili stroboskopy i machali chorągiewkami w barwach. Śląsk z oprawą - transparentem "Piłka jest okrągła, a race są dwie...", nad którym rozciągnęli sektorówkę w kształcie piłki i odpalili dwie race. Później zmienili treść transparentu na "Piłka jest okrągła, a rac jest 200", odpalając 200 rac w asyście flag na kijach.



Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa (800)

Na meczu przyjaźni fani Rakowa, którzy przyjechali w 800 osób, w tym Chemik (3), zasiedli wraz z lechistami na jednej trybunie. Lechiści zaprezentowali racowisko, a także serpentyny i flagi na kijach.



Widzew Łódź - Radomiak Radom ()

Widzewiacy zaprezentowali oprawę poświęconą zmarłemu Franciszkowi Smudzie, który w latach 90. prowadził ich klub do największych sukcesów. Pokazali sektorówkę z podobizną "Franza", transparent "Widzew to była Twoja drużyna, a ona o Legendach nie zapomina" + kartoniki oraz na górze odpalili kilkadziesiąt rac.



Piast Gliwice - Zagłębie Lubin (328)

Zagłębie obecne w Gliwicach w 328 osób, w tym Polonia Bytom (100) i Odra (2).



GKS Katowice - Jagiellonia Białystok (325)

Białostoczanie do Katowic pojechali autokarami i furami w 325 osób. Na stadion dotarli nieco spóźnieni, wywiesili 3 flagi.



Korona Kielce - Stal Mielec (228)

Stal Mielec przyjechała do Kielc w 228 osób, wywieszając flagę poświęconą Edwardowi Kazimierskiemu - wieloletniemu prezesowi klubu. Gospodarze z dobrym młynem.



Motor Lublin - Puszcza Niepołomice (100)

Dobrze nabity młyn Motorowców. Puszcza przyjechała w ok. 100 osób.



Cracovia - Górnik Zabrze (-)

Sektor gości na stadionie Cracovii jest zamknięty po wizycie Widzewa, stąd brak fanów z Zabrza.



Niższe ligi:



Arka Gdynia - Ruch Chorzów (570)



KKS Kalisz - Zagłębie Sosnowiec (255)

Sosnowiczanie wspierani na tym wyjeździe przez Spartę Brodnica (30), Legię Chełmża (5), Legię (4) i Stal Bielsko (3).





Wyjazd tygodnia: 1360 fanów Pogoni w Szczecinie

Oprawa tygodnia: Choreo Lecha na meczu z Pogonią i Śląska na meczu z Legią



