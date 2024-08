Goncalo Feio o Oyedele

- Ma na to wpływ praca wielu ludzi, ale tu panuje atmosfera rozwoju. Oyedele to dobry piłkarz z punktu widzenia wyszkolenia technicznego i potencjału motorycznego. Odbył okres przygotowawczy i grał w sparingach z pierwszym zespołem Manchesteru United, co mówi samo za siebie. To młody piłkarz, z polskimi korzeniami. Uważamy, że to świetny kierunek dla klubu, żeby sięgać po takich zawodników. Nie jest kompletnie oderwany od Polski. Ma tu babcię, więc ma regularny kontakt z nią. Jego profil jako zawodnika środka boiska i nasze oczekiwania się spotkały, Jutro wyjdzie na trening z zespołem i zobaczymy, jak będzie. - Najlepiej czuje się, gdy rozmawia po angielsku i na początku głównie tak będzie przebiegać nasza komunikacja. Na pewno trochę mówi po polsku, bo jak dzwoni z Anglii do babci, to właśnie w tym języku się z nią komunikuje.

GT - 12 godzin temu, *.orange.pl Praktycznie większość komentarzy na portalu jest pod hasłem " wszystko o kant d... rozbić". Tak było od lat, bez względu na trenera, etap budowy zespołu. Ludzie to się leczy!!! W kontaktach z najbliższymi też tak postępujecie? odpowiedz

BRL - 11 godzin temu, *.orange.pl @GT: pewnie tak odpowiedz

Arek - 8 godzin temu, *.tpnet.pl @GT: nawet jak kilka lat temu w lm graliśmy, też komentarze były tu podobne. Bo Prijović to ogór z 2 ligi tureckiej, już ch...j, że tam królem strzelców był, ale ogór z 2 ligi tureckiej. Ofoe to nieprzygotowany grubas, któremu już nic się nie chce. A Nikolić, gdyby był kozak, to by w bundeslidze grał. No dzbany, ale tu już się nic nie zmieni. Bo tu kto by nie przyszedł, to będzie źle oceniany. A nie daj Boże, jak będzie wychowankiem. Będzie miał przesrane. odpowiedz

Matt - 7 godzin temu, *.orange.pl @GT: Dlatego już kilka razy proponowałem zamknięcie komentarzy. Nie da się tego czytać. odpowiedz

Leg-fan - 12 godzin temu, *.56.66 Igor Strzałek- ambasador "atmosfery rozwoju" odpowiedz

Malin - 12 godzin temu, *.orange.pl Rozwijać piłkarzy? Który pilkarz sie rozwija w Legii? odpowiedz

Sralin - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl @Malin: a maik Nawrocki się nie rozwinął w Legii? Wracaj do szkoły bo mama ci internet odlaczy odpowiedz

GT - 31 minut temu, *.orange.pl @Malin: Muci, Ślisz-to przykłady tylko z zeszłego roku. odpowiedz

Pawciu - 13 godzin temu, *.com.pl Zniszczy chlopaka odpowiedz

Lechu Bródno - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Nie chcę chłopaka obrażać ale prawda jest bolesna - za słaby na kadry Anglii i Nigerii to wzięli go do reprezentacji Polski. W MU był taki dobry, że wypożyczali go do 5 I 4 ligi (jakby faktycznie był taki talent ogrywał by się na zapleczu lub w czołowych drużynach w innej lidze). Sorry, ale jak dla mnie żadne wzmocnienie. Choć chciałbym się mylić.A jeżeli w 40 mln kraju nie możemy znaleźć 20 piłkarzy do kadry narodowej to zaorać to w piz...u. bo szkoda prądu. Pół Polak, pół Nigeryjczyk to ja proponuję do kadry Spidermana - pół człowiek, pół pająk (szybki, zwinny, super zdolnosc przewidywania, silny ;) odpowiedz

Kibic z popcornem - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl @Lechu Bródno: Chyba masz niewielką wiedzę o futbolu. W Anglii młodych chłopaków silne kluby wypożyczają właśnie do tych amatorskich lig gdzie jest jeszcze niski poziom. Zaplecze? Chyba żartujesz, to bardzo fizyczna liga drwali, za wcześnie na niego. odpowiedz

Autor - 43 minuty temu, *.vectranet.pl @Lechu Bródno: ktoś tu proponuje zamknięcie komentarzy. A ja mówię zostawić. Dla takich właśnie perełek jak ta :-) odpowiedz

L - 22 godziny temu, *.chello.pl Chlopak jak zobaczyl jak prymitywny futbol gramy to sie pewnie za glowe zlapał... odpowiedz

Zyrardow - 23 godziny temu, *.play-internet.pl Ciekawe czy wcześniej widział jakiś mecz Legii

Jeśli nie i to był pierwszy to chyba zaczyna żałować bo grali padake odpowiedz

Andre as - 23 godziny temu, *.chello.pl Przy tym trenerze to nie wiem czy zrobi postęp? Mam nadzieję że lepszy jest od niewypału Goncalo!!! I będzie miał plac . odpowiedz

