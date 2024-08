Jarosław Zmijiwski zawodnikiem Legii

Nowym zawodnikiem futsalowej Legii został 23-letni Ukrainiec, Jarosław Zmijiwski , który od dwóch sezonów występuje na parkietach polskiej ekstraklasy. Zawodnik zanim przyjechał do Polski występował w Viva Cup Charków w ukraińskiej futsalowej ekstraklasie. Przed dwoma laty występował w GI Malepszy Leszno, w barwach którego wystąpił 30 razy i zdobył jedną bramkę. W ostatnim sezonie zawodnik grał w AZS-ie UW Wilanów, kończąc sezon z dziewięcioma bramkami i siedmioma asystami w 29. rozegranych meczach. W sezonie 2024/25 Zmijiwski występować będzie w futsalowej Legii, która sezon rozpocznie w przyszły weekend, od domowego meczu z Widzewem.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

gundogan - 4 godziny temu, *.com.pl Nie długo będziemy grali tylko urainczykami ...;/ nie ma mlodych polskich chłopaków zeby grali ? odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.