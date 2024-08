Augustyniak: Musimy wykonać swoją robotę i awansować

Szkoda skuteczności, bo ten mecz mógł się skończyć wyższym wynikiem i z większym zapasem bramkowym mogliśmy jechać do Kosowa. Ważne, że mamy zwycięstwo 2-0 i mam nadzieję, że tam zagramy dobry mecz, podobnie jak ten dzisiejszy. Patrząc na przebieg meczu, że przez 60 minut graliśmy z przewagą zawodnika, to ta przewaga jest trochę mała. Nie ma jednak co narzekać, mamy zapas dwóch bramek. Mam nadzieję, że powtórzymy dobry mecz w Kosowie i zameldujemy się w fazie ligowej Ligi Konferencji. Brondby było najsilniejszym rywalem. Ten dwumecz był naprawdę ciężki. W piłce nożnej nie można nikogo lekceważyć, myślę, że Drita będzie mocna u siebie. To nie jest słaby rywal. Przez przypadek nie znaleźli się w 4. rundzie LK. Musimy wykonać swoją robotę i awansować do fazy ligowej. Każde 0 z tyłu cieszy, buduje pewność siebie i mentalność zespołu. Drita nie stworzyła dziś sytuacji.

Zyrardow - 23 godziny temu, *.play-internet.pl Dobrze wam płacą za tą kaszanę

Ostatnio widziałem w tv mecz Wisły z Arka

Wy przy nich to futbol parakitykow odpowiedz

Pigu - 22 godziny temu, *.5.67 @Zyrardow: no dzisiaj wisla pokazała jak piekny futbol gra hehe odpowiedz

L - 22 godziny temu, *.chello.pl @Zyrardow: no, wisla to fenomelanie gra. Do momentu az zagra z kims na poziomie, wtedy dostaje szóstkę. Tak samo ludzie sie podneicali grą Jagiellonii w lidze - tez wyjasniona w pucharach. Latwo sie gra przeciwko wisle, jak oni graja podworkowa pilke, wszyscy do ataku, a gorzej jak przyjezdza rywal dobrze zorganizowany. odpowiedz

singspiel - 20 godzin temu, *.4.38 @Zyrardow: gra Wisły piękna jak Żyrardów po zmroku odpowiedz

Zyrardow - 16 godzin temu, *.play-internet.pl @Pigu: też widziałem

I zacząłem się martwić co będzie jak Legia trafi na drużynę tej klasy

Moim zdaniem albo taktyka dojrzałości :))

/już nie mogę słuchać tego bełkotu Feio/ ich zabija albo są źle przygotowani

Pressing lipa

Rozegranie lipa

Skuteczność lipa / co by było gdyby Kramer odszedł/ odpowiedz

Bub - 12 godzin temu, *.chello.pl @Zyrardow:

Guwno odpowiedz

Skierniewice - 8 godzin temu, *.net.pl @Zyrardow: że niby brondby było gorsze od druzyny co grała z wisłą ? Ty musisz byc za rtsem ze tak gadasz odpowiedz

