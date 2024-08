Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Skarb Kibica Ekstraklasa 2024/25 jesień (281)

Piątek, 23 sierpnia 2024 r. 17:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W dniu inauguracji piłkarskiej ekstraklasy w sezonie 2024/25, a mianowicie 19 lipca bieżącego roku, miała miejsce premiera "Skarbu Kibica" wydanego przez redakcję Przeglądu Sportowego.









Fani każdej z szesnastu drużyn najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce znajdą tu coś dla siebie, bowiem przybliżone szczegółowo zostały wszystkie kluby. Każdemu z nich poświęcono od sześciu do ośmiu stron. Są zdjęcia drużynowe (legijne wykonane na obozie w Austrii, przed hotelem), krótki tekst nt. sytuacji klubu i planów na nadchodzące rozgrywki, listy sukcesów. Na diagramie można prześledzić miejsca danego klubu przez wszystkie lata występów w różnych ligach. No i creme de la creme takich wydawnictw, a mianowicie pełna kadra zespołu zgłoszonego do rozgrywek, lista transferów, a także szczegółowe biogramy każdego z zawodników.



Kilkadziesiąt ostatnich stron to podsumowanie sezonu 2023/24 w formie statystycznej, a także tabele ekstraklasy ze wszystkich sezonów plus podsumowanie rozgrywek Pucharu Polski - zarówno z minionego sezonu, jak i wszystkich, w których rozgrywki te miały miejsce. Kilka stron poświęcono również reprezentacji Polski. W Skarbie Kibica oczywiście znajdziemy terminarz ligowych rozgrywek oraz informacje nt. trenerów wszystkich klubów oraz sędziów, którzy prowadzić będą spotkania w najwyższej lidze.



Chociaż premiera Skarbu Kibica miała miejsce ponad miesiąc temu, nadal jest on dostępny w sprzedaży, m.in. w Literii.



Tytuł: Skarb Kibica PKO BP Ekstraklasa 2024/25 jesień

Autorzy: Marcin Dobosz, Robert Piątek oraz Robert Błoński, Antoni Bugajski, Karol Bugajski, Maciej Frydrych, Cezary Kolasa, Radosław Majdan, Przemysław Olszewik, Bartłomiej Płonka, Grzegorz Rudynek, Mariusz Rajek, Maciej Szmigielski.

Wydawnictwo: Ringier Axel Springer Polska

Rok wydania: 2024

Liczba stron: 196

Cena: 19,90 zł



