4. runda eliminacyjna Ligi Konferencji - rewanże

4. runda eliminacyjna LK: Środa, 28.08. godz. 18:00 Istanbul Basaksehir FK - (0-0) Saint Patricks Athletic godz. 18:00 KAA Gent - (1-0) Partizan Belgrad Czwartek, 29.08. godz. 16:00 FK Astana - (0-2) SK Brann Bergen godz. 18:00 Zire PFK - (0-6) Omonia Nikozja godz. 18:30 MFK Rużomberok - (0-3) FC Noah Erywań godz. 19:00 Trabzonspor Kulubu - (0-0) FC Sankt Gallen godz. 19:00 Paksi FC - (2-2) FK Mlada Boleslav godz. 19:00 NK Olimpija Lublana - (1-1) HNK Rijeka godz. 19:00 Pafos FC - (0-1) CFR Cluj godz. 20:00 Drita Gnjilane - (0-2) Legia Warszawa 1 4.7 X 3.85 2 1.7 godz. 20:00 HSK Zrinjski Mostar - (0-3) Vitoria Guimares godz. 20:00 Cercle Brugge KSV - (6-1) Wisła Kraków 1 1.37 X 5.3 2 7.2 godz. 20:00 Panathinaikos Ateny - (1-2) RC Lens godz. 20:15 NK Maribor - (0-1) Djurgardens IF godz. 20:30 1.FC Heidenheim - (2-1) BK Hacken godz. 20:30 Servette FC - (0-2) Chelsea FC godz. 21:00 Kilmarnock FC - (0-2) FC Kopenhaga godz. 21:00 Puskas Akademia FC - (3-3) ACF Fiorentina godz. 21:00 Real Betis Sewilla - (2-0) Krywbas Krzywy Róg Terminarz i wyniki Ligi Konferencji

W środę i czwartek rozegrane zostaną rewanżowe mecze 4. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji. Legia Warszawa zagra w Kosowie z Dritą. Do awansu legionistom wystarczy nawet porażka 0-1. Z kolei Wisła Kraków, po porażce u siebie 1-6, zagra już tylko o godne pożegnanie z pucharami.

Michał - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Patrząc na to, jakie kluby zagrają w tym sezonie w Lidze Konferencji, trzeba wymagać od Legii, żeby ugrała tam dużo i zajęła przynajmniej tę pozycję 24. Bo nie licząc Chelsea, Lens, Realu Betis, Fiorentiny, to z takimi klubami, jak Gent, Omonia, Vitoria Guimaraes, Heidenheim, Rapid Wiedeń, Cercle Brugge, ma szansę na grę jak równy z równym. Pytanie tylko, czy forma w końcu nadejdzie? odpowiedz

