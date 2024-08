Nieznani Sprawcy: Śląsk zakazuje nam oprawy

"Drodzy Kibice! Przed nami wyjazd do Wrocławia. Niestety jeszcze zanim ruszyliśmy już zrobiło się nie miło. Problem ten sam co zwykle - abstrakcyjny i totalnie niezrozumiały. Kibice Ślaska regularnie prezentują na swojej trybunie oprawy w postaci sektorówek. I super. Kłopot w tym, że na położonym jakieś 150 metrów dalej sektorze gości obowiązują zdaniem klubu Śląsk Wrocław inne zasady. Tam nie wolno prezentować sektorówek. Czemu? Nie wiadomo. Czemu w obrębie jednego stadionu obowiązują tak odmienne od siebie reguły? My jako kibice Legii mając jakiekolwiek przełożenie na nasz klub nigdy nie popieraliśmy pomysłów zakazu wnoszenia jakichkolwiek elementów oprawy na sektor gości w Warszawie. A wręcz odwrotnie. Kibice Śląska nie raz prezentowali oprawę w Warszawie i super. Możemy się nie lubić, ale elementarne zasady są niezależne od kibicowskiej niechęci. Atmosfera na polskich stadionach, również w postaci opraw to nasz towar eksportowy. To tym zachwycają się za granicą, to pokazują portale informacyjne i co najważniejsze właśnie po to na stadiony przychodzi masa ludzi. Nie pozwólmy tego zniszczyć. Poświeciliśmy swój czas i pieniądze kibiców na przygotowanie oprawy na niedzielny mecz. W przypadku niewpuszczenia jej na stadion rzecz jasna jak to mamy w zwyczaju, nie wejdziemy na sektor. Dlatego apelujemy o zmianę tej abstrakcyjnej decyzji."

bawcie sie same - 32 minuty temu, *.166.58 Nie jechac i tyle. odpowiedz

Szalik(L)więc - 49 minut temu, *.inetia.pl Kiedy będzie jakieś info co do pociągów i godziny wyjazdu odpowiedz

Rozbawiony - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ojej, nie wejdziecie na sektor.... to straszne, mecz pewnie się nie odbędzie z tego powodu a cały świat wstrzyma oddech... haha megalomania do kwadratu, wszyscy mają w pompie czy wejdziecie na sektor czy nie :) odpowiedz

Lostinnio17 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Rozbawiony: wszyscy ? Chyba takie dzbany jak ty ... odpowiedz

Polak - 2 godziny temu, *.net.pl Kocham WKS i nie rozumiem decyzji zakazu? odpowiedz

Won - 2 godziny temu, *.176.190 Oddać im bilety póki czas.Bojkotowac odpowiedz

Ja - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Mimo że stoimy po innej stronie barykady to uważam że pewnie nasz kochany wojewoda wydał tak absurdalną decyzję i mam nadzieję,że nie zepsuję nikt tego święta i będziecie mogli wmieście oprawę na stadion!!! odpowiedz

Bartosz83 - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl To może zrobić eksperyment , żeby cały sezon nie było opraw i zorganizowanego dopingu, tylko taki spontaniczny. Jakoś trudno mi uwierzyć , iż masa ludzi przychodzi zobaczyć głównie oprawy. Ja się skupiam na meczu i nie wysyłajcie mnie przed TV , gdyż z trybun lepiej się obserwuje. odpowiedz

Kocioł - 2 godziny temu, *.185.8 @Bartosz83:

Bez zorganizowanego dopingu nie da się meczu oglądać.

Sparing.

O czym człowieku Ty gadasz ? odpowiedz

taco - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Bartosz83: Mam dokładnie tak samo. Dla mnie opraw mogłoby nie być - przynajmniej klub nie musiałby płacić kar. odpowiedz

insideslask - 5 godzin temu, *.orange.pl Chyba nie rozumiecie, że im nie zależy czy wejdziecie czy nie. Zapłaciliście za bilety,więc jest git. odpowiedz

dino - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Oprawy są piękne nieraz wrzucam do puszki i trzy cyfrowy banknot

Ale zastanówcie się nad 1 rzeczą

Mecz o mistrzostwo Polski w maju

Legia gra u siebie ale wiadomo z góry że nie będzie oprawy i rac

Z kolei na Agrykoli jest w tym czasie pokaz opraw i rac przez 90 minut

Które widowisko większość wybrałaby płacąc powiedzmy 100 zł

Jeżeli wydaje Wam się że większość chodzi dla opraw to się zastanówcie odpowiedz

Darek - 5 godzin temu, *.chello.pl @dino: "Legia gra u siebie ale wiadomo z góry że nie będzie oprawy i rac".

Legia i brak oprawy w meczu o mistrzostwo Polski? I w tym momencie się budzisz i zdajesz sobie sprawę, że to był tylko zły sen.

Legia i brak oprawy w takim meczu? To dwie rzeczy, które się wykluczają . To tak jak byś powiedział, że wchodzisz na dół lub cofasz do przodu.

Ja osobiście nie uwierzę, że w takim meczu o mistrzostwo Polski ludzie pójdą oglądać pokaz fajerwerków na Agrykole. I to w momencie gdy od trzech lat nie zdobyliśmy mistrzostwa.

30 tysięcy ludzi powie a w du...ie z mistrzostwem idziemy oglądać pokaz fajerwerków na Agrykole. Absurd totalny to co napisałeś. odpowiedz

Autor - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Darek: wydaje mi się że ten brak oprawy to taka sytuacja czysto hipotetyczna. Tylko dino zamiast „wyobraźcie sobie” napisał „zastanówcie się nad”. No ale niech on sam wyjaśnia. odpowiedz

Super⚽️ uLtras - 6 godzin temu, *.56.171 Oprawa powinna byc kartoniada kazdy co wejdziw na sektor ma karton 2 stronny a na nim czarno na białym Super pietwsza str a na drugiej Legia biało i czarno, można?! odpowiedz

Michal - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Super⚽️ uLtras : chlopie o co ci chodzi.....???? Ciekawe czy ktos cie zrozumial odpowiedz

KoV - 8 godzin temu, *.net.pl No ja chodzę oglądać mecze, a nie sektorówki.. Jakby mi ktoś zakrył widok w trakcie meczu, to bym się troszku zdenerwował. W przerwach nie ma sprawy. odpowiedz

Darek - 7 godzin temu, *.chello.pl @KoV: A ja chodzę oglądać sektorówki i oprawy. Tej kopaniny na boisku nie da się oglądać. Czasami to lepiej być pół meczu pod taką sektorówką niż patrzeć na popisy przepłacanych marnej jakości kopaczy. odpowiedz

Kevin sam w szkole - 6 godzin temu, *.supermedia.pl @KoV: to planujesz wejść z kibicami Legii i obawiasz się sektorówki? Oj dziwny jesteś odpowiedz

Ibor - 6 godzin temu, *.centertel.pl @KoV:

Polecam oglądanie w TV jak Ci sektorówka zasłania odpowiedz

1916 - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @KoV: to zmień sektor wtedy nie będziesz miał problemu!!!! odpowiedz

Attenzione - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @1916: przeciez nigdzie napisał, że na Żyletę chodzi. Jak idziesz na Silver za 500 zł to raczej po to żeby się nazrec napić i przy okazji mecz obejrzeć, a nie trzymać nad głową jakąś pomazane folię odpowiedz

Zibi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Darek: Darek to idź ze znajomymi na Pole Mokotowskie albo do Skaryszaka, rozwińcie sektorówkę, odpalcie race i śpiewajcie piosenki dwie godziny. Po co przychodzisz na stadion piłkarski skoro piłka Cię wogóle nie interesuje. Podoba mi się że chuliganka się ogarnęła że ich harce 90% ludzi nie interesują tylko psują oglądanie piłki i wynieśli się ze swoją działalnością ze stadionów. odpowiedz

Chuligan spod trzepaka - 17 minut temu, *.t-mobile.pl @Zibi: Nie gadaj, harce były fajne. Dodawały kolorytu i emocji podczas meczów. Często ciekawsze niż sam mecz. Lata 90-te były najlepsze ale to już nie wróci. odpowiedz

Januszek - 8 godzin temu, *.chello.pl Proponuje napisac po polsku i ukrainsku to moze zrozumieja i pozwola xd odpowiedz

Benito - 8 godzin temu, *.com.pl nie jechać! niech sie ku**y bawią same! odpowiedz

Kamil - 9 godzin temu, *.jmdi.pl Na pewno już walą w portki ze strachu że nie wejdziecie. Przecież im dokładnie o to chodzi. Przedszkole odpowiedz

Legia - 8 godzin temu, *.chello.pl @Kamil: nie przedszkole to twoje myślenie, słowo solidarność kibicowska jest ci obce. odpowiedz

Michal - 6 godzin temu, *.centertel.pl @Legia: co ma do tego solidarnosc kibicowska skoro to ich wladze nie chca wpuscic oprawy a nie kibice wksu odpowiedz

Och(L)ota - 9 godzin temu, *.plus.pl Czy na serio musicie wszystko komentowac?? Napisac byle co, byle tylko cos napisac.. odpowiedz

W Punkt - 10 godzin temu, *.centertel.pl To już możecie być p odpowiedz

Stary kibic - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl Jakie płaczki, nie to nie. Ich podwórko, ich zasady i trzeba się z tym pogodzić. Przyjadą do nas to trzeba ich tak samo potraktować wedle zasady wzajemności, a nie lamentować w necie jak dzieci w przedszkolu, bo to wygląda śmiesznie. Na rundę wiosenną na meczu z nimi opracować specjalną oprawę wymierzoną w ich klub 9nie w kibiców bo to nie ich wina) i będzie ok. odpowiedz

Stul pysk - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl @Stary kibic: wypad na k6 janusz! odpowiedz

Phoenix(L)k - 9 godzin temu, *.centertel.pl @Stary kibic:

To się zdecyduj - chcesz oprawy antyklub, bo to nie wina kibiców Śląska, a równocześnie chcesz tym samym kibicom zabronić prezentacji ich oprawy w ramach wzajemności... odpowiedz

Zdziwiony - 9 godzin temu, *.chello.pl @Stary kibic: puknij się w ten pusty stary łeb odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 5 godzin temu, *.100.123 @Stary kibic:



Jesteś The Bill, albo troll odpowiedz

Pittt - 11 godzin temu, *.play-internet.pl Najlepiej stworzyć listę nie przyjaznych klubów legii i traktować ich w taki sam sposób (alkmaar, aston villa teraz slask) odpowiedz

SEBO(L) - 7 godzin temu, *.chello.pl @Pittt: I jeszcze przeprowadzić kalkulację, kiedy w najbliższym czasie można "odegrać się" w taki sposób na Aston Villi czy Alkmaar... odpowiedz

Kristof - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl Boją się wiesniaki z Wrocławia że oprawa będzie wykonana w ich stronę ???????????? odpowiedz

der - 11 godzin temu, *.144.86 może Magiera by poświęcił te dwie minuty życia i wstawił się za nami, Jacku, prosimy! odpowiedz

