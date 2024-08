Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z dopingiem z czwartkowego meczu Legia Warszawa - Drita Gnjilane. Choć na stadionie zjawiło się o kilka tysięcy mniej osób niż na starciach z Broendby i Radomiakiem, to doping stał na dużo wyższym poziomie.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Doping kozak - 6 godzin temu, *.supermedia.pl W końcu ktoś pokazał jak prowadzić doping w porownaniu z ostatnimi gniazdowymi i że doping powinien być całe 90 minut a nie bawic sie w gwizdy. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.