kaktus - 2 godziny temu, *.orange.pl Oglądałem ostatnio w TVP mecz Legii z Brøndby...

Trzeba przyznać, że komentatorom mecz w komentowaniu nie przeszkadzał...

Gra sobie, oni sobie... Nazwisko pierwszego zawodnika, który otrzymał piłkę wymienili w 5 minucie, a drugiego w 9... TO był jakiś dramat...

Jakbym chciał posłuchać sobie o "historii narciarstwa" to bym sobie włączył filmik na jutiubie, a chciałem obejrzeć mecz... odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @kaktus: W Polsacie nie lepsi, wczoraj Wisła przegrywała 1-6 komentarzy zadowoleni bo mogło być 3-6 tylo ta nieskuteczność Skisły... Kabaret... Jaga 1-4 ten co komentował cieszył się bo bramkarz Jagiellonii wybronił karnego .. odpowiedz

Sidik - 2 godziny temu, *.proxnet.pl Super bo te tv4 to tragedia, zrywa sygnał albo w ogóle go nie ma odpowiedz

Kacperek Tobyijasz - 3 godziny temu, *.waw.pl Laskowski jeszcze większy krzykacz. Podnieca się wyrzutem z auta, krzycząc w niebogłosy. odpowiedz

Twitter - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Oby pan krzykacz Iwański nie komentował odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Twitter: Ten to podnieca się byle czym. odpowiedz

