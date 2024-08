Wszystko o nowym formacie Ligi Konferencji

Czwartek, 29 sierpnia 2024 r. 14:50 Mishka i Woytek, źródło: Legionisci.com

30 sierpnia o 14:30 w Monaco odbędzie się losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji, podczas którego Legia Warszawa (jeżeli wyeliminuje Dritę) pozna swoich przeciwników. Od tego sezonu obowiązuje zupełnie nowy format rozgrywek. Poniżej przedstawiamy wszystkie niezbędne informacje dotyczące zmian, które wprowadziła UEFA.