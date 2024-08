Kapustka: chcemy zamknąć sprawę wygraną

Środa, 28 sierpnia 2024 r. 18:31 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Jestem piłkarzem, więc chcę grac jak najczęściej. Jeśli nie mam problemów ze zdrowiem, to chce być zawsze dostępny i pomagać drużynie. Cieszę się, że przepracowałem okres przygotowawczy i mogę być do dyspozycji trenera. Cieszę się również z tego, że dostaję dużo minut na boisku i mogę grać - to najlepsze co może być dla piłkarza. Dbam o siebie, żeby tak było przez kolejne miesiące - mówi Bartosz Kapustka.









- Już przed pierwszym spotkaniem byliśmy dobrze przygotowani, dostaliśmy dużo informacji o rywalu, by być gotowym na to, co nam zaproponują. Spodziewaliśmy się, że Drita będzie dobrze broniła się szczególnie w polu. W czwartek chcemy zamknąć sprawę wygraną. To jest najważniejsze, ale będzie to zależało od tego jak my będziemy się prezentowali na boisku, a nie przeciwnik.