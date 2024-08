Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

Tobiasz out - 25 minut temu, *.play-internet.pl 15x lepszy od tych Kunów itp odpowiedz

Mioduski rak Legii - 31 minut temu, *.vectranet.pl Brawo powodzenia odpowiedz

Okęciak - 54 minuty temu, *.play-internet.pl No i git. Powodzenia Yurek! odpowiedz

Paczkomat - 1 godzinę temu, *.plus.pl No to niezły awans. Zobaczymy czy powącha plac. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Brawo Yuri. Zawsze go lubilem. FC Braga to bardzo fajny klub, a Braga to przeurocze miasto. odpowiedz

(L) - 55 minut temu, *.chello.pl @Krzeszczu: mi się zawsze ich stadion podobał że skałami zamiast trybuny :) a ribeiro to lepszy na tym wahadle by był niż ten cały winegret i pewnie zarabiałby mniej... Zrobili chłopów i krzywdę wystawiając na stoperze bo na wahadle naprawdę nieźle sobie radzil odpowiedz

tomiacab - 39 minut temu, *.centertel.pl @(L) : nie no co do Vinegret to przesadziłeś. Yurri byl dobry, co ciekawe wielu doceniam go po odejściu dopiero ale Vinegret jest zawodnikiem mniej wszechstronnym jednak na wahadle o wiele lepszy. Jeszcze mało widzieliśmy ale ja sporo po oczekuje po tym co widziałem odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.