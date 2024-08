Analiza

Punkty po meczu z Dritą Gnjilane

Piątek, 23 sierpnia 2024 r. 20:44 Kamil Dumała

Skromne, ale ważne; problem w ataku pozycyjnym; auty; niechlujstwo; wystarczyło przyspieszyć - to najważniejsze punkty po czwartkowym meczu Legii z Dritą Gnjilane.



1. Skromne, ale ważne

Podopieczni trenera Gonçalo Feio wygrali w czwartkowy wieczór 2-0 z kosowskim zespołem. Można uznać to za skromne, ale ważne zwycięstwo legionistów. Gra jednak nie rozpieszczała kibiców – szczególnie w pierwszej połowie można było momentami przysnąć, oglądając to widowisko. Ostatecznie żadnej drużynie nie przyznaje się punktów za styl, lecz za osiągnięty wynik końcowy. Legia dwukrotnie zaskoczyła defensywę Drity i ma lekką zaliczkę przed rewanżem w Kosowie. Musi jednak pamiętać, że to nie będzie spacerek, a kolejna ważna lekcja do odrobienia, nie do odbębnienia, zwłaszcza że wiele elementów gry nie funkcjonowało tak, jak powinno.