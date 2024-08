Pod lupą LL! - Rafał Augustyniak

Sobota, 24 sierpnia 2024 r. 10:30 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

W ostatnich meczach Rafał Augustyniak regularnie dostawał szansę gry w pierwszym składzie. Podobnie było w spotkaniu z Dritą Gnjilane, więc przyjrzeliśmy się jego występowi.



Auty

Augustyniak próbował zaskoczyć rywali rzutami z autu, podobnie jak Artur Jędrzejczyk w meczu z Puszczą Niepołomice. W 10. minucie wrzucił piłkę, która dotarła do Claude’a Gonçalvesa, jednak jego strzał został zablokowany przez defensora Drity. Trzy minuty później wrzucił piłkę krótko do Pawła Wszołka, który zbiegł do środka i oddał strzał na bramkę, ale Faton Maloku poradził sobie z jego uderzeniem. W 16. minucie Augustyniak spróbował podobnego zagrania a autu, ale tym razem Migouel Alfarela źle przyjął futbolówkę.