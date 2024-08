Zapowiedź meczu

Zakończyć wrocławską niemoc

Niedziela, 25 sierpnia 2024 r. 07:36 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia Warszawa zagra na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław, z którym nie ma ostatnio zbyt dobrej passy. Legioniści na stadionie swojego najbliższego przeciwnika nie wygrali i nie strzelili nawet gola od trzech lat, natomiast w poprzednim sezonie przegrali tam aż 0-4.