Grają - 15 minut temu, *.orange.pl Gual i Kapustka to jakiś dramat !!!!! odpowiedz

Jajko - 17 minut temu, *.inetia.pl Gra do przerwy to jakiś kabaret po prostu grają takie dno że tego się nie da oglądać odpowiedz

M 1987 - 21 minut temu, *.orange.pl Gual to, brak mi słów. DRAMAT! odpowiedz

Michał - 13 minut temu, *.plus.pl @M 1987: I mnie również brak słów na tego dzbana odpowiedz

Jurek - 23 minuty temu, *.inetia.pl Gual do rezerw. To jest piłkarska łamaga. odpowiedz

Czarny76 - 25 minut temu, *.. K…a zdejmijcie tego Guala z boiska.Przeciez to co on wyprawia nadaje sie do prokuratora. odpowiedz

Co jest? - 26 minut temu, *.centertel.pl Życzę im zdrowia, ale to było zwieńczenie poziomu gry tragedia odpowiedz

Elf - 27 minut temu, *.. Gual to jest parodia zawodnika. A Tobiasz to ma zamiast mozgu styropian odpowiedz

wtf - 30 minut temu, *.aster.pl Zagranie meczu! odpowiedz

Kaktus - 31 minut temu, *.centertel.pl Ależ Gual wk... w tym meczu... odpowiedz

tomiacab - 37 minut temu, *.centertel.pl Mówcie co chcecie ale hak dla mnie naraziennajlepszym transferem jest Barcia. Nie mnizy błędów i rozgrywa pilke lepiej niż polowa środkowych pomocnikow w tej lidze odpowiedz

wtf - 37 minut temu, *.aster.pl Kapustka zastąpi Josue?Zieliński ty ofermo,do dymisji! odpowiedz

e(L)o - 40 minut temu, *.vectranet.pl tobiasz na pewno cos wpuści...chyba, że sląsk nie trafi w bramkę odpowiedz

Ja - 23 minuty temu, *.chello.pl @e(L)o: jak nie wpuści, to załatwi Jędzę. Ta akcja pod naszym polem karnym pokazuje , że to jest pustak jakich mało. Ślepy i bez wyobraźni. Szkoda słów. odpowiedz

LEGIONISTA - 19 minut temu, *.syrion.pl @Ja: jaki ty jesteś głupi!! Grałeś kiedyś w piłkę? Takie sytuacje się zdarzają to w ferworze walki o piłkę nie ma tu winy ani tobiasza ani jedzy odpowiedz

r - 45 minut temu, *.strzyzowski.net ta gra to jakaś patologia ... za styl faji to jest kupa farta jak na razie ... żadnego postępu odpowiedz

tomiacab - 36 minut temu, *.centertel.pl @r: pamiętaj że za fejo poprawia się zazwyczaj gra w drugiej pilowie, a nawet jak się nie poprawia , to się uskutecznia odpowiedz

Wolfik - 32 minuty temu, *.chello.pl @r: Tu nie ma żadnego stylu. Obie ekipy są daremne w swoich poczynaniach. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Wyszli jakby się redbulla opili! Pewnie na 15 min im animuszu starczy... odpowiedz

Barnaba - 1 godzinę temu, *.orange.pl A nasza Nsame staruszek znowu się nie załapać.

Ona taka słaba, ci kontuzja złapać? A może zabalować z biała laska?

Słaba Pehhart lepsza od bombardier emeryt Nsame. Kto go sprowadzić na wypożyczenie do Legia? Niech on oddać kasa za wypłaty niewypała. odpowiedz

tomiacab - 35 minut temu, *.centertel.pl @Barnaba: sama prawda odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.rima-tde.net Do Boju Panowie, dzisiaj doping prosto z Majorki odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Nie wiem na jakich zasadach ten dzieciol z mikrofonem dostal ta fuche ale na pewno nie za inteligencje. Pierwsze pytanie i juz tradycyjnie jakies pyer do l-enie o mitycznym graniu co 3 dni. Co on chrzani? Przeciez my gramy za 4 dni a nie 3. Co za dzieciol. Juz Paczul potrafilby zadac ciekawsze i MADRZEJSZE pytania. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Krzeszczu:



To jest (chyba) ten sam, który pogratulował Vinagre bramki, której nie zdobył. odpowiedz

Piotr - 1 godzinę temu, *.wad.pl Ludziska,

Dajcie linka do transmisji. odpowiedz

Ja - 56 minut temu, *.chello.pl @Piotr : canal + online.

Zainwestuj 50 pln miesięcznie i nie dziaduj odpowiedz

Jarre - 2 godziny temu, *.centertel.pl Legia mistrz polski odpowiedz

MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl .................... Kobylak ..................

Pankov ........ Ziółkowski ....... Barcia

Chodyna ........Augustyniak ...... Vinagre

............ Morishita .... Luquinhas .........

.............. Gual ........ Kramer ................

LEGIA Mistrz !

1:2 odpowiedz

Bemowo - 59 minut temu, *.chello.pl @MonsteR (L): a moim zdaniem grają sami bułgarzy:

- Stojanov x 11 odpowiedz

