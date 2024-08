Feio: Bardziej czujemy niedosyt

- Bardziej czujemy niedosyt, bo nie można odmówić drużynie zaangażowania. Czujemy, że stworzyliśmy trochę więcej okazji i raczej my byliśmy bliżej zwycięstwa niż przeciwnik. W każdym meczu wymaga się od nas trzech punktów, nieważne w jakich okolicznościach. Czemu nie wszedł Ziółkowski za Jędrzejczyka? Pankov jest wyżej w hierarchii? - Nie ma żadnej hierarchii. Ja mam najwięcej informacji o piłkarzach - co oni robią na treningach, poza treningiem, jak grali, jakie charakterystyki mają, którzy pasują najbardziej do danego scenariusza. Jak "Jędzę" zostawiałem poza kadrą, to nikt mnie o to nie pytał. Teraz, jak Ziółkowski nie gra od trzech meczów ligowych, każdy o to pyta. Jak będzie najlepszy, to będzie grał albo jak będziemy potrzebowali takiej charakterystyki. Bardzo na niego liczę, udowodniłem, że daję mu szansę. Ja mu ufam. Straty Goncalvesa - To jest piłkarz, którego chciał również poprzedni trener. Na początku sezonu miał nieszczęśliwe straty, które powodowały problemy, ale nie traci piłki tylko ten, który jej nie ma. Nie można od razu przypisywać mu łatki, ze stracił piłkę dwa czy trzy razy i były z tego konsekwencje - to niesprawiedliwe. Robi dla drużyny sporo, również dzisiaj. Ufamy mu i będzie pracować dalej. Straty to cześć piłki nożnej, nie można doprowadzić do tego, żeby piłkarze bali się mieć i stracić piłkę, bo nie będą w ten sposób lepiej grać. Tobiasz i Jędrzejczyk - Jeden i drugi od razu musieli w przerwie jechać do szpitala. Kacper Tobiasz został już zszyty, ma głęboką ranę w czole. Artur Jędrzejczyk na boisku stracił przytomność więc czekamy na jego tomografię i tutaj będą potrzebne głębsze badania. Do tej sytuacji nigdy nie powinno dojść. "Tobi" był przytomny cały czas, jeszcze z nim nie rozmawiałem, więc ciężko mi cokolwiek więcej powiedzieć.

- Nie był to wielki mecz piłki nożnej, najlepiej nam się gra, jak jest więcej piłki w piłce. Dziś było dużo chaosu, pojedynków, pewnie dobrze się tego wam nie oglądało, mnie również. W naszym odczuciu byliśmy drużyną, która fazami przejściowymi stworzyła więcej dogodnych sytuacji, by wygrać, ale tak się nie stało, więc skończyło się podziałem punktów - powiedział po meczu we Wrocławiu trener Legii, Goncalo Feio .

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Dla mnie drużyna nie ma wypracowanego żadnego stylu gry. Czy nowi piłkarze są lepsi od tych co odeszli? Szczerze wątpię. Gramy bez ładu i składu. Możemy wygrać z każdym i z każdym przegrać co pokazuje tabela. Na 6 rozegranych meczów mamy 3 zwycięstwa.

Goncalves w każdym meczu zalicza straty. Chodyna jak gra to bez szału. Czy drużynie daje coś Alfarela? Dla mnie nic nie daje. I nasz największy as wywiadu Nsame.To taki kocór jest, że nie łapie się do kadry meczowej.

Wzmocnienia to mamy tylko z nazwy.

Do tego Kun parodia piłkarza.

Ja nie widzę, żeby drużyna była lepsza niż w poprzednim sezonie. odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.chello.pl do L : no ten Gual to dzis nastrzelał.... baboli .Niechluj i łamaga odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl "Straty Goncalvesa

- To jest piłkarz, którego chciał również poprzedni trener."



Ale poprzedni trener mial srodek pola i potrzebowal defensywnego pomocnika do trójki w srodku, a ty wystawiasz go samego, bo Luquinhas i Kapustka biegaja gdzies do boku i w srodku jest dziura. I chlop nie ma z kim grac. Wyszlibysmy srodkiem Mozie - Oyedele i by 2 razy lepiej to wygladało. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl "Jak "Jędzę" zostawiałem poza kadrą, to nikt mnie o to nie pytał. Teraz, jak Ziółkowski nie gra od trzech meczów ligowych, każdy o to pyta. Jak będzie najlepszy, to będzie grał "



Co ty pieprzysz? O Jedzie nikt nie pytal bo ma 100 lat i nikt nie oczekuje, zeby gral, o Ziolkoskiego pytaja bo nagle zniknal mimo, ze byl najlepszym obronca w kazdym meczu. Trzeba bylo powiedziec, ze nie chce kontraktu podpisac a nie wymyslac, ze nie jest najlepszy, jak jest. odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.chello.pl Niedosyt IQ to ma Twój mózg.Kun to miałby być ten który odmieni losy meczu?Trzymanie prawie cały mecz na ławce Luquiniasa to według Ciebie taki świetny pomysł? odpowiedz

WFH - 2 godziny temu, *.vectranet.pl wracajcie do zdrowia chlopaki odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl "W każdym meczu wymaga się od nas trzech punktów nie ważne w jakich okolicznościach."



Co to za sugerowanie? Okolicznosci byly takie, ze Slask jest w gownianej formie, cudem u siebie 2 razy zremisowali z najgorszymi zespolami, stworzylismy kilka sytuacji, prowadzilismy i okolicznosci byly takie, ze stracilismy prowadzenie jak frajerzy. odpowiedz

Hhhh - 2 godziny temu, *.. Kin za ten mecz powinien zostać zawieszony w prawach piłkarza. To jest kryminał co on robił, jak grał, jak krył, jak podawał, jak faulował. Już lepiej grać w 10 niż z kunem odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Hhhh: zgadzam się w 100%. Ten mecz zawalił Kun a zaraz po nim Kramer - jak można mieć tyle sytuacji i nic nie wykorzystać. Nie strzela nie podaje - totalny pajac odpowiedz

Rytm - 2 godziny temu, *.centertel.pl Gość jest odklejony.

Legia go przerosła. Im szybciej zostanie zwolniony, tym lepiej. Gra po prostu tragiczna, bez pomysłu. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl To przestan grac tym systemem z wahadlami. Wszolek tysieczny raz gola zawalil bo kryc nie umie, wpusciles Kuna i wszystko zepsul. Wyjdz chociaz raz Gualem i Alfarelą to moze cos strzela zamiast tego drewna ze Slowenii. Srodka pola nie mamy w ogole, gramy jak na podworku. Jak zwykle po golu obsrane gacie. odpowiedz

Bodek - 2 godziny temu, *.virginm.net @L: Jeśli Kramer jest drewnem, to Gual jest składem papy i makulatury. Weź się zastanów, co wypisujesz. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.