Magiera: Czuję niedosyt

+ dodaj komentarz

- 2 godziny temu, *.chello.pl

Wiecej sytuacji? Co on bredzi? W 1 minucie juz sytuacja Kramera, potem Gual co zle dogral do Kramera, w 2 polowie setka Kramera z 17 metrow, pod koniec znowu Kramer dobra sytuacja co w niebo uderzyl, Alfarela kolejna sytuacja, do tego akcja bramkowa. A Slask co? Nahuel i Musiolik i 2 stale fragmenty. Wiecej sytuacji, lol

odpowiedz