Tylko punkt

Sędziowie

Główny: Szymon Marciniak

Asystent: Bartosz Heinig

Asystent: Krzysztof Nejman

Techniczny: Jarosław Przybył

VAR: Wojciech Myć

AVAR: Karol Arys



Pogoda:

Temperatura 19°C

Ciśnienie 1021 hPa

Wilgotność 78%



Simon - 2 godziny temu, *.orange.pl Nie wiem czy ja się nie znam cz jestem masochistą, ale z zaangażowania i odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl Ciekawe ile zarabia Nsame? Nigdzie go nie widać, strzelił amatorom na wyjeździe i ani widu ani słychu. Liga konferencji będzie ale w fazie ligowej z taką grą to co najwyżej uda się ugrać baraże do fazy pucharowej. Przegrywamy środek pola bo mamy tak takich gigantów co przewracają się od pchnięcia barkiem przez rywala, Luqi, Mori i Concalves razem mają 1.89 m odpowiedz

Kos Kos - 2 godziny temu, *.83.234 To nie jest Legia. To jacyś przebierancy odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.. Kolejny słaby mecz… odpowiedz

autor - 2 godziny temu, *.chello.pl Gdybyś fujaro zaufał kapitanowi to by się nic nie stało... Panowie wracajcie do zdrowia! odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.chello.pl Jest w Legii formacja o której wszyscy słyszeli ale nikt nie widział...napastnicy.

Gual za swoje kolejne totalne niechlujstwo powinien natychmiast powędrować do rezerw.Może pomoże mu drugi motyl na nodze...

Kramer już się chyba wystrzelał albo zadzwonił kupiec

Alfarela nie przygotowany fizycznie

Nsame na zasiłku przedemerytalnym

Pekhart kto z Nim przedłuzył kontrakt? odpowiedz

Hakon - 2 godziny temu, *.plus.pl Jak wchodził Kun to wiedziałem że coś odwali. Nie musiałem długo czekać. odpowiedz

dziad LeopoLd - 2 godziny temu, *.chello.pl Wpuszczenie na boisko szatniarza Kuna to sabotaż.Zresztą-wyraz jego twarzy na zbliżeniach ewidentnie pokazywał, że chłop nie kuma dlaczego tu się znalazł. Tyle w temacie. odpowiedz

Grodzisk Maz. - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @dziad LeopoLd: 100% poparcia !!! ten facet nie powinien się tu znaleść . dzisiaj bezsensowne faule nie potrafi dośrodkować tylko podania w tył. może 2 drużyna co najwyżej odpowiedz

Typer - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Strasznie mi szkoda tego remisu. Rok temu byłoby ok. Śląsk był mocny , ale teraz był do pięknego ogrania i to spokojnie. Oczywiście po meczu to i remis dobry bo mogło być gorzej. No niestety dużo i to bardzo dużo brakowało do spokojnego ogrania w sumie słabego śląska. odpowiedz

Edi - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Nie ma napastnika. Kramer tylko trąca piłkę, podaje, nie strzela. Gual plącze się po boisku i zachowuje jak Charlie Chaplin. Kun jakiś przymulony, psuł robotę. Wyglądał mecz dziwnie, jakby nie chcieli zrobić krzywdy gospodarzom. A trener też nie w formie, zmiany bez sensu . odpowiedz

Adam - 3 godziny temu, *.aster.pl Tam nie ma pół dobrego piłkarza. To skład drewna, papy i gwożdzi. Nie dosyć, że nie potrafią prosto kopnąć piłki, to jeszcze sami się pozabijają. O pseudo trenerze i niekompetentnym dyrektorze nie wspomnę. Klub parodystów. Kto ich finansuje, tego ja nie szanuje. odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl Dziś też pograł Radnicki 1923! Dziś piękny wynik! Wygrali 5:3! A ostatnia bramka to mała Barca!coś pięknego! A grali z zespołem,który w 5 meczach stracił tylko 3 gole,a Radnicki ładuje im 5! Pozo tym na te 5 meczów OFK wygrało 3 mecze,remis,i porażka i dziś bez szans byli! FEDA DUDIĆ! Zapamiętajcie nazwisko tego trenera! Goat! odpowiedz

Vuko - 3 godziny temu, *.autocom.pl Kun to parodia pilkarza.

Feio to bajerant.

Dlaczego Magiwra nue jest w Legii? odpowiedz

Arc - 3 godziny temu, *.40.144 Chciałbym wierzyć, że ten zespół potrzebuje czasu na zgranie się z powodu zakupu kilku nowych zawodników (nie mylić ze wzmocnieniami). Patrząc jednak na grę tych nowych wraz z kilkoma starymi człapakami (Gual, Kun), nie widzę oprócz indywidualnych, sporadycznych przebłysków czegoś takiego, co pozwala z optymizmem patrzeć na kolejne mecze... Zgrać to się mogą dobrzy zawodnicy, a tych wciąż w Legii zbyt mało nawet jak na tą zasraną ligę. Jak to się mówi z goowna bicza nie ukręcisz. Kto odpowiada za te "transfery" z wiecznie nieobecnym Nsame???!!! odpowiedz

Paczkomat - 3 godziny temu, *.plus.pl No każdy widzi, że tragedia. Wiadomo, że żenujący najbardziej są Gual i Kun, ale mnie najbardziej irytuje Vinarge. Uważa się za wielkiego piłkarza, miny robi jak nie wiem kto, a przebić z rożnego przez pierwszego stojącego gościa nie umie. Wyprowadzając piłke ciągle odwraca sie w prawo i zamyka sobie przestrzeń do ataku i piłeczka znów zagrana do tyłu i tłum obrońców sobie ją turla. I tak w kółko. Nie widzę żadnych szans na poprawę z tym składem, z tym trenerem. Mało tego, Drita walnie fuksem brame i się zesr...my. Oby nie. odpowiedz

robochłop - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Mecz dedykowany Kramerowi i jego niechluistwu... odpowiedz

ZWP - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl A mnie ciekawi, czy Kobylak to grał na czas z polecenia trenera, czy dlatego, że jest niespełna rozumu i na "L" na koszulce nie zasługuje?

A zresztą, ilu na noszenie "L" w tej zbieraninie zasługuje? odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl Trener Fajka gada w canal + że zasłużyli na wygraną,bo więcej zrobili niż rywal,a Śląsk miał 2-3 patelnie i nieuznaną bramkę z minimalnego spalonego! Co za megaloman!!! odpowiedz

Zoo - 3 godziny temu, *.plus.pl Wpuścić kuna to sabotaż, gual też ława odpowiedz

filand - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl To nie Śląsk zdobył 1 punkt to Legia straciła 2 punkty .

Po pierwsze Legia była liderem i grała z drużyną że strefy spadkowej. Po drugie. Po 6 meczach Legia ma 11 punktów na 18 możliwych do zdobycia. 61,1 % punktów zdobytych nie daje pewności zdobycia mistrzostwa Polski.

I to by było na tyle...

odpowiedz

DanieLo - 3 godziny temu, *.myvzw.com Tragedii ciąg dalszy. Kudłaty, Jacuś i Faia out! Jeden gorszy od drugiego. odpowiedz

jurand - 3 godziny temu, *.. Słabo, panienka G do baletu, reszta na saharę niech pobiegają. odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl Szkoda tego remisu! Ale niestety remis sprawiedliwy! Dziś nasz Błażej pier...wszystko w ataku jak nie on,szkoda! Gual??? Parafrazując klasyka zbanować tego człowieka z pierwszej drużyny! Mieliśmy niestety kilka słabych punktów żeby wygrać we Wrocku! Co się rzuca w oczy od razu to Goncalves zero rozegrania piłki,straszny hamulcowy! Również na wyższym poziomie Mori nie nadaje się na 8 kompletnie! Biorąc te dwie pozycje 6 i 8 bez rozegrania i nie te charakterystyki piłkarskie,plus parodysta Gual wiec za dużo tego żeby kogokolwiek zdominować! Może lepszym pomysłem byłoby wystawiać Barcie na 6? Kapitanie umie wprowadzić piłkę i podać przeszywające podanie między linie! A w obronie trochę mniej pewny,chociaż coraz bardziej się rozkręca i dzis nic nie odwalił! Ogólnie może to być bardzo pozytywny transfer! Natomiast Vinagre dla mnie top! Może nie w tym meczu do końca,ale widać że jakość ma! Stoperzy ogólnie poprawny wystep! Problem jest wyżej w formacji pomocy,którą opisałem! Gra trochę bardziej intensywna z naszej strony, I próbowali trochę kombinacyjnie,ale z racji braku jakości nie są w stanie zaskoczyć takiego zespołu jak Śląsk! Błysk Kapiego uratował punt bo inaczej byłoby w plecy! odpowiedz

kolega kolegi - 3 godziny temu, *.plus.pl Kacperek jest głupszy, niż ustawa to przewiduje, z kolegą z drużyny walczy o górną piłkę za polem karnym, tylko, że piłka z makówką mu się pomyliła. Chyba chce w tym roku zgarnąć nagrodę Darwina. odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.aster.pl Uff,jeszcze tylko 28 kolejek tego wyrobu piłkarskopodobnego i będziemy mogli znowu się łudzić,że w kolejnym sezonie to już na pewno tytuł będzie nasz a mecze będzie się oglądało z przyjemnością!Tymczasem żyje nadzieją,że na odchodne Faja je.nie z główki Zielińskiemu i będę miał satysfakcję za te wszystkie stracone lata przez tego niekompetentnego pacana zatrudnionego przez narcystycznego bufona. odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Tragedii ciąg dalszy. Co grają w Legii takie Gual Alfarela Kun Pankow Wszołek Morishita i kilku innych? Aby tylko pieniądze się zgadzały na koncie. Feio to jest cwaniak taki niby trener ale jest też w Legii dla pieniędzy. Obraz Zielińskiego w Canal Plus zatroskany....ciekawe dlaczego? Gramy jak dziady. To że inni mobilizują się na Legię na 500 procent to już jest normalne. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

LEGIONISTA - 3 godziny temu, *.syrion.pl @Michał : Zieliński zmartwiony bo to był jego autorski pomysł wywalić Koste i zatrudnić Feio. Coś czuję, że w przypadku gdy wywalą Feio za nim poleci Zieliński niestety. Lubię Jacka bardzo ale kiepsko mu idzie niestety taka prawda odpowiedz

Arc - 3 godziny temu, *.40.144 @Michał : co ty koorwa chcesz od Wszołka i Pankowa? Akurat oni na tle reszty miernoty wyglądają solidnie. odpowiedz

Morał na dobranoc - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Lepszy remis niż w dv...e pe...s, dobranoc. odpowiedz

Piter11 - 3 godziny temu, *.com.pl Patryk kun 2 razy przy pilce i gol dla Śląska i żółta kartka brawo. odpowiedz

andreas - 3 godziny temu, *.net.pl a Fejo za chwilę będzie opowiadał jak cenny punkt zdobyliśmy? Problemem Legii jest trener i ten co go wynalazł. Przecież nie graliśmy jeszcze żadnego meczu z górną połówką tabeli jedynie Piast nas pogonił. odpowiedz

Lolo - 3 godziny temu, *.plus.pl Zremisować z takimi ćwiokami,! Brawo! Tak się kończy budowanie drużyny nieudacznikami! Brawo dyrektor Zieliński! Analfabeta piłkarski odpowiedz

Gl - 3 godziny temu, *.204.171 Wąski!!kto te leszcze tu nawpuszczał!! odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Dalej wygląda to słabo. Na 6 meczów w dupoklasie wygraliśmy 3.

Śląsk po tej kolejce ma 15 miejsce. Czy było widać różnice między Legią a Śląskiem? Nie. Piłkarze Legii przebiegli 111 kilometrów. Oddali tylko 4 celne strzały.

Kun to jest parodia piłkarza.

I gdzie był dzisiaj nasz emeryt z ataku. Nie załapał się do kadry meczowej. odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.rima-tde.net Nie wiem co ten kurdupel robi w Legii, ani dośrodkowań, ani zagrożenia. Raków zrobił dobry deal pozbywając się go. Jędza dużo zdrowia. odpowiedz

rrr - 3 godziny temu, *.strzyzowski.net kramer za wysoko , zwalił ze dwie trzy setki a przynajmniej dobre sytuacje i za zwalnianie gry ... trochę mu soda odwalila odpowiedz

Aimar - 3 godziny temu, *.inetia.pl Ta drużyna nie ma niczego. Ani trenera ani umiejętności ani charakteru. Nowe nabytki to są same nieporozumienia. Wzmocnienie na ten sezon jest na poziomie zerowym. W grudniu będziemy w tabeli na 10 miejscu i po pucharze Polski. odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Nie ma w tej zbieraninie za grosz,jakości. Nawet jak kuż przytrafi się jakieś pół sytuacji to walenie na oślep, lub po pseudo strzałach piłka ledwo dolatuje do bramkarza. Patrz Afarela

Gual, Kun weźcie wy już wypie...ajcie. Nie szargajcie koszulek z L na piersi. odpowiedz

KraJan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Co oni odp..lili przy tym wolnym? Oni liczxyć nie umiejąś?

A Kramer to dzisiaj spi..lił mecz. odpowiedz

LegiaCieszyn - 3 godziny temu, *.sferanet.pl Z gościem od podciągania spodek w składzie nie opcji wygrać meczu, nawet w e-klapie. Po jego stracie w środku pola wyrównanie... odpowiedz

Message to Alfarela - 3 godziny temu, *.98.98 Alfarela you cucumber. Go home. odpowiedz

Pepcio - 3 godziny temu, *.net.pl Ewidentna bramka Kobylaka. Podał do Guala odpowiedz

Matias - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Obejrzyjcie sobie mecze sprzed roku Runjaica i porównajcie do tego pazdzierza od Fejo. Wyrzucilismy dobrego trenera zatrudniając amatora. Wstyd żeby Legia tak grała. odpowiedz

GT - 3 godziny temu, *.orange.pl @Matias :Tak dla przypomnienia, rok temu było 0:4 w plecy. odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @GT: rok temu to dostawaliśmy ze Śląskiem na trochę innym etapie sezonu... odpowiedz

Kalman - 3 godziny temu, *.orange.pl Macie swojego Kramera hahaha gość z osiem sytuacji i żadna nie wykorzystana to jest urwą napastnik? Niech go sprzedają póki się jeszcze nie rozlecial odpowiedz

hen ryk - 3 godziny temu, *.net.pl czy Fejo to trener? czy bajerant który zagadał następnego guru czyli Zielińskiego. My nic nie gramy, bez stylu, jakości i radości z gry. Gramy wolno i niedokładnie. odpowiedz

Huwdu - 3 godziny temu, *.esat.net Gual sabotazysta....beznadziejny Kramer i gamonie Tobiasz z Fejo jeden za intterwencje a drugi za wpuszczenie Kuna. odpowiedz

Hmm - 3 godziny temu, *.chello.pl K..wa jak można napisać tylko punkt! Grają dwie drużyny na identycznym poziomie , dla Śląska to tez jest strata punktów a nie zysk jednego… drużyny na identycznym poziomie to i mamy sprawiedliwy remis odpowiedz

Laska - 3 godziny temu, *.com.pl Feio do wywalenia natychmiast

To jest parodysta wuefista odpowiedz

O - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Fabik to pie.... idiota. Kun zmiana sezonu odpowiedz

obiektywny - 3 godziny temu, *.inetia.pl kolejny mecz … żenada odpowiedz

