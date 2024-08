Kobylak: Najważniejsze są zwycięstwa

- Dobrze czuję się w meczach pod taką presją. Po to trenuję, aby dostać swoją szansę. Dzisiaj pojawiłem się na boisku i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Najważniejsze są zwycięstwa drużyny i czyste konta. - Od jutra skupiamy się na czwartkowym meczu. Chcemy wygrać i awansować do Europy. - Brakowało nam ostatniego podania w trzeciej tercji. Wywozimy jeden punkt i czujemy niedosyt. Nie możemy jednak zbyt długo myśleć o tym meczu, bo przed nami kolejne wyzwania.

- Na pewno okoliczności nie były łatwe. Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak zdrowie naszych zawodników. Jestem gotowy, by grać - powiedział po meczu ze Śląskiem Wrocław Gabriel Kobylak.

L - 2 godziny temu, *.chello.pl Szkoda, ze przy golu nie wyszedles z bramki odwazniej, z rekami szeroko a nie z odwrocona glowa, zeby tylko mnie pilka nie trafila. odpowiedz

