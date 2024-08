Nasze oceny

Plusy i minusy po meczu ze Śląskiem

Wtorek, 27 sierpnia 2024 r. 12:15 Woytek, źródło: Legionisci.com

Mecz Śląska z Legią nie był ładnym do oglądania widowiskiem. W szeregach legionistów było sporo niedokładności, ale były też sytuacje, które powinny zostać zamienione na bramki i wówczas nastroje mielibyśmy zdecydowanie lepsze. A tak, na wyróżnienie zasłużył tylko jeden zawodnik, kilku natomiast otrzymało od nas minusy.



Bartosz Kapustka – Zdecydowanie najjaśniejsza postać w drużynie Legii tego dnia. „Kapi” nie tylko zdobył pięknego gola, mijając aż trzech rywali i sprytnie przekładając piłkę z prawej na lewą nogę, ale także często szukał prostopadłych piłek do napastników. To on kreował grę legionistów. W 89. minucie po świetnym dryblingu zagra prostopadle do Kramera, ale ten nie wykorzystał okazji. Na koniec sam oddał niecelny strzał z rzutu wolnego, choć mógł rozważyć opcję wstrzelenia futbolówki w pole karne. Wydaje się jednak, że sędzia Marciniak zapowiedział mu przed tym uderzeniem, że jest to akcja kończąca mecz. Kapustka przebiegł najdłuższy dystans ze wszystkich zawodników Legii – 11,6 km.









Rafał Augustyniak – Często był przy piłce, wykonywał wszystkie wrzuty z autu na wysokości pola karnego rywali. Od drugiej połowy grał jako środkowy stoper. Po odbiorach starał się szybko wyprowadzać futbolówkę do przodu. W 63. minucie otrzymał żółtą kartkę za faul na Schwarzu, który go wyprzedził. Podjął się wykonania stałego fragmentu gry blisko pola karnego, ale jego uderzenie z ok. 23 metrów było fatalne.



Sergio Barcia - Hiszpan kolejny raz zaprezentował solidny poziom. Zanotował kilka udanych odbiorów, w 7. minucie dobrze wrócił we własne pole karne i odebrał piłkę rywalowi. W ofensywie raz zagrał prostopadłą piłkę do Kapustki, ale ten nie zdołał jej opanować.



Artur Jędrzejczyk - Poprawny występ, ale bez żadnych fajerwerków. Musiał zejść z boiska po zderzeniu z Kacprem Tobiaszem i po rozcięciu głowy w doliczonym czasie pierwszej części spotkania. Kapitan skończył z kilkunastoma szwami, ale wygląda na to, że poza tym nie stało się nic groźnego.



Kacper Tobiasz – W pierwszej połowie bramkarz Legii nie miał zbyt wiele pracy. Bez problemów obronił słabe uderzenie Nahuela. Koledzy z obrony często odgrywali Tobiaszowi piłkę, po czym ten dalekimi wykopami posyłał ją w boczne sektory boiska. Raz odprowadził piłkę wzrokiem, na szczęście przeleciała tuż obok słupka. W doliczonym czasie pierwszej połowy podczas interwencji poza polem karnym zderzył się głową z Arturem Jędrzejczykiem. Ewidentnie zabrakło komunikacji między zawodnikami - teoretycznie wydaje się, że większą winę ponosi bramkarz, bo „Jędza” biegł odwrócony plecami do Tobiasza i nie kontrolował tego, czy wyszedł on z bramki, czy nie.



Paweł Wszołek – Ostatni kwadrans pierwszej połowy zagrał na lewym wahadle, ale ten manewr taktyczny trenera Feio nie wniósł nic pozytywnego. Miał swój udział przy bramce dla Legii, to on zebrał drugą piłkę w polu karnym rywali i dograł do Bartosza Kapustki. Przy stałym fragmencie gry, po którym gospodarze doprowadzili do wyrównania, jako jedyny spojrzał za siebie i widział, że stoi niekryty Guercio, ale nic z tym nie zrobił, bo krył innego zawodnika. W 72. minucie popisał się niezłym prostopadłym podaniem do Kramera. Był najszybszy na placu gry oraz przebiegł najdłuższy dystans na wysokiej szybkości.



Claude Goncalves – Po kilku słabszych meczach Portugalczyk chyba powoli wraca na właściwe tory. We Wrocławiu miał sporo udanych odbiorów, gorzej wygląda wyprowadzanie piłki, ten element Goncalves zdecydowanie musi poprawiać, bo na ten moment zawodnicy z ofensywy muszą cofać się i pomagać w rozpoczynaniu ataku pozycyjnego. W końcówce obejrzał żółtą kartkę za przerwanie kontry gospodarzy.



Blaz Kramer –Już w pierwszych sekundach miał okazję do zdobycia bramki, ale strzał był za lekki. Chwilę później postawił stempel na nodze rywala i słusznie otrzymał żółtą kartkę. Kramer dużo pracował na boisku, ale od napastnika przede wszystkim wymagamy bramek. W 52. minucie stworzył sobie świetną okazję, przejmując piłkę przed polem karnym rywali, uderzył mocno, ale niestety obok słupka. Dajemy minus za nieskuteczność, bo miał 5 okazji bramkowych, a oddał 4 słabe strzały.



Ryoya Morishita – Mocno dyskretny występ Japończyka. W 22. minucie wykonał udany pressing pod polem karnym rywala, ale kilka minut później zanotował stratę na własnej połowie. Po ostatnich meczach liczyliśmy zdecydowanie na więcej. Zszedł z boiska w 75. minucie.



Ruben Vinagre – Chyba drugi najsłabszy występ Vinagre w tym sezonie (gorzej było tylko z Piastem). Dwukrotnie w pierwszej połowy nie był w stanie dogonić przeciwnika i przerwać akcji, przez co wrocławianie mieli dogodne sytuacje do zdobycia bramek. W 33. minucie zamienił się z Wszołkiem stronami i było widać, że zupełnie sobie nie radził. Jednocześnie kilka razy próbował zrobić coś w ofensywie. To on wstrzelił piłkę w pole karne przy bramce dla Legii. Pięć ostatnich meczów grał od deski do deski - zmęczenie materiału dało o sobie znać, więc zszedł w 62. minucie.



Marc Gual – Aktualnie żaden inny zawodnik Legii nie powoduje tak dużej irytacji wśród kibiców jak Hiszpan. Gual jest bardzo chaotyczny, niedokładny, przegrywa wiele pojedynków, nie wychodzą mu dryblingi. Jednocześnie ma momenty, w których potrafi zrobić różnicę. Tak było już w pierwszych sekundach meczu, gdy przejął piłkę na połowie rywala i podał do Kramera. Niestety Słoweniec nie zamienił tego na gola. W 12. minucie oddał strzał z pola karnego, który został zablokowany. Często schodził do okolic pola karnego, by przejąć piłkę od obrońców, ale co najmniej trzykrotnie kończyło się to błędami w przyjęciu i w konsekwencji stratami. Jedna z takich strat w pewnym stopniu przyczyniła się do straty bramki, bo po niej Kun faulował gracza gospodarzy tuż przed polem karnym. Z boiska zszedł w 67. minucie.



Zmiennicy:



Gabriel Kobylak – Rezerwowemu nigdy nie jest łatwo wejść w trwający już mecz. „Kobi” musiał jednak zastąpić kontuzjowanego Tobiasza – na szczęście miał kilkanaście minut przerwy, by dobrze się rozgrzać i przygotować mentalnie. Rozpoczął świetnie, bo już w 46. minucie popisał się doskonałą interwencją po rzucie rożnym gospodarzy i strzale główką Żukowskiego. Kwadrans później pewnie wyłapał piłkę dośrodkowaną w pole karne. Na mały minus musimy zapisać postawę przy straconej bramce. Nie chodzi o obronę strzału, a o to iż przed wykonaniem stałego fragmentu przez Śląsk, przy ustawianiu muru i mając przed sobą wszystkich kolegów, nie zauważył, że po prawej ręce stoi niekryty gracz gospodarzy.



Radovan Pankov – Na boisku pojawił się po przerwie w miejsce kontuzjowanego Jędrzejczyka. W 77. minucie popisał się świetnym podaniem z pierwszej piłki do Alfareli, udanie także wybijał piłkę głową z własnego pola karnego. W końcówce meczu sprytnie wybił z rytmu bramkarza Śląska, który chciał szybko rozpocząć grę.



Luquinhas – Drugi mecz z rzędu Brazylijczyk jest oszczędzany przez trenera, zresztą słusznie, bo na swoje minuty zasłużył Morishita. We Wrocławiu na boisku pojawił się na ostatni kwadrans, szybko pokazał jakość, świetne ustawiając się na połowie rywala i notując odbiór. Następnie dobrze podał do Alfareli, ale bramki z tego nie było.



Migouel Alfarela – Na boisku pojawił się w 67. minucie za Guala. Oddał jeden niecelny strzał z 18 metrów po podaniu Pankova. W końcówce stanął przed kolejną szansą, ale uderzył w nogę obrońcy i piłka przeleciała po rykoszecie nad poprzeczką. Póki co nie robi żadnej różnicy na boisku.



Patryk Kun – W 62. minucie zmienił zmęczonego Rubena Vinagre. Miał wnieść ożywienie w poczynania ofensywne legionistów, ale nic takiego nie nastąpiło. Na dodatek spóźnił się z interwencją – Cebula posłał piłkę między jego nogami i został sfaulowany. Legioniści przy stałych fragmentach mają bronić strefowo, ale Kun kryjący powietrze przy bramce wyrównującej... no, nie wyglądało to dobrze. W 76. minucie został napomniany żółtą kartką.