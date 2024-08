Tobiasz i Jędrzejczyk pojechali do szpitala

Niedziela, 25 sierpnia 2024 r. 22:52 Redakcja, źródło: Legionisci.com / Liga+

W doliczonym czasie gry pierwszej połowy doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Kacper Tobiasz wyszedł daleko z bramki, poza pole karne, by wybić piłkę. Doszło do błędów komunikacyjnych z Arturem Jędrzejczykiem, który również wyskoczył do piłki. Zawodnicy Legii zderzyli się głowami, długo leżeli na murawie, a Jędrzejczyk zalał się krwią i miał problemy z zejściem z murawy. W przerwie obaj pojechali do szpitala na badania.