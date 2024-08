Nowe legijne graffiti: Alko Hools Sekcja Źródło (404)

Źródełko od wielu lat jest kultowym miejscem dla kibiców Legii Warszawa, którzy spędzają tam czas zarówno przed meczami, jak i po ich zakończeniu, często tak długo, że w końcu wita ich warszawski świt. UZaLeżnieni wykonali w ostatnim czasie pracę nawiązującą do tego miejsca, gdzie zapewne każdy z nas spędził niejeden wieczór.

