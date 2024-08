Legia poznała rywali w fazie ligowej Ligi Konferencji!

Jej przeciwnicy to: w Warszawie: Real Betis Balompié (Hiszpania) FC Lugano (Szwajcaria) Dinamo Mińsk (Białoruś) na wyjeździe: Djurgardens IF (Szwecja) Omonia Nikozja (Cypr) FK Bačka Topola (Serbia) Szczegółowy terminarz spotkań ma zostać potwierdzony przez UEFA w sobotę. ZASADY FAZY LIGOWEJ LIGI KONFERENCJI - KOMPENDIUM WIEDZY

(L)eve(L)64 - 25 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Wielbiciel piłki nożnej z redakcji redagujący sondę nawet nie ma pojęcia że nie będzie rewanżów.

Jakim cudem wyliczył 18 pkt? odpowiedz

Michał - 23 minuty temu, *.centertel.pl @(L)eve(L)64: Ile to 6x3? odpowiedz

Ts - 21 minut temu, *.play-internet.pl @(L)eve(L)64: policz łosiu. 6 meczy razy 3 pkt daje 18. odpowiedz

gclw - 21 minut temu, *.hti.pl @(L)eve(L)64: to teraz zabłysnąłeś chłopie... 6x3pkt=18pkt odpowiedz

Elmo - 20 minut temu, *.amazon.com @Michał : Poziom edukacji drastycznie w tym kraju spada niestety odpowiedz

6x3 - 20 minut temu, *.. @(L)eve(L)64:

Jakim cudem umiesz pisać a nie umiesz liczyć, taki z ciebie trochę półAnalfabeta

odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 2 minuty temu, *.play-internet.pl @(L)eve(L)64: za zwyciestwo są 2 punkty...!! odpowiedz

expat - 36 minut temu, *.vectranet.pl Nie jest źle. Trenerem FK TSC jest Dean Klafuric.



Całe szczęście że rozgrywki ruszają dopiero za miesiąc. Liczę że przez ten okres gdy będziemy grali po jednym meczu w tygodniu plus przerwa na kadrę stanie się jakiś cud i zamiast kopać się po czołach zaczniemy grać w piłkę.



Betis - 2

Djurgarden - 2

Lugano - 1

Omonia - x

FK TSC - 2

Dynamo - 1

Dało by nam to 13 punktów. odpowiedz

zzz - 16 minut temu, *.tpnet.pl @expat: był, bo go dziś zwolnili xD Z tego co widze 7 meczów ich prowadził i średnia 1 punku na mecz. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 38 minut temu, *.cdn77.com Losowanie bajka odpowiedz

gazza - 40 minut temu, *.centertel.pl Z taka gra to cudem bedzie 6 pkt z bialorusia i cyprem ...!!!

Co ten Feio robi z naszym klubem ??? odpowiedz

Wilanow - 41 minut temu, *.tpnet.pl Szkoda, że nie Chelsea. Byłby fajny skalp do zerwania :) odpowiedz

jarek - 41 minut temu, *.orange.pl u siebie 2 punkty to góra na wyjazdach 1 punkt i po ptakach odpowiedz

Dedi - 43 minuty temu, *.plus.pl Nie jest źle, ale gre trzeba zdecydowanie poprawić, to lepsze ekipy niż Drita ale do ogrania. Betis u siebie fajnie !

Szkoda że pierwsza kolejka dopiero 3 października!

Jeśli będzie to wyjazd to możliwe że pierwszy mecz u siebie zobaczymy dopiero 24 października przy okazji drugiej kolejki, może tak być. Trochę poczekamy !

Ale trzeba przyznać niezła motanina te losowanie. (L) odpowiedz

Szary - 44 minuty temu, *.vectranet.pl Baśka Topola ciekawy wyjazd odpowiedz

w2p - 47 minut temu, *.ztomy.com Na mecz w Szwecji jeszcze zakaz jest?

odpowiedz

Kamień - 18 minut temu, *.chello.pl @w2p: zakazy się skończyły w Kosowie odpowiedz

Bucko - 5 minut temu, *.. @Kamień: nie skończyły. Jeszcze 1 mecz w grupie zakaz odpowiedz

Mateusz z Gór - 48 minut temu, *.orange.pl Szczerze? Tu jest potencjał nawet na 18 punktów i to biorąc pod uwagę to, że nie umiemy grać w piłkę. Ale strzelam w 4 zwycięstwa i 2 remisy. odpowiedz

Johny - 13 minut temu, *.plus.pl @Mateusz z Gór:



Wcześniej się obawiałem czy wejdziemy do pierwszej ósemki ale z takimi przeciwnikami nie ma wątpliwości.



Plan minimum to jedna przegrana i jeden remis. Plan maksimum to jak piszesz 18 puntktów i nie jest to tylko matematyczna teoria a całkiem realna wizja. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 51 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Walia czy Serbia w piątym koszyku? odpowiedz

Elf - 32 minuty temu, *.. @(L)eve(L)64: Serbia odpowiedz

R. - 53 minuty temu, *.chello.pl Istotne czy na wyjazdach będzie trawa podlana. odpowiedz

Wyrwikufel - 56 minut temu, *.netfala.pl Z Betisem trzeba będzie się trochę nasapać żeby wygrać u siebie. Reszta to spacerek. odpowiedz

Marcinek 31 - 46 minut temu, *.plus.pl @Wyrwikufel: widziałeś wczorajszy wyczyn naszych gwiazdeczek? I dalej twierdzisz że spacerek?? odpowiedz

Jrzk - 38 minut temu, *.sekocin.pl @Wyrwikufel: no szczególnie Serbia z hybrydową murawą i wartością piłkarzy większą niż Legia... odpowiedz

Johny - 21 minut temu, *.plus.pl @Marcinek 31:



Ja widziałem i dziękuję im za grę do końca, Są takie dni że nic nie wychodzi i wtedy płaczki się poddają a mistrzowie cisną dalej.



Skąd tu na forum tylu zwolenników baletu i tańców na lodzie? To jest piłka nożna tu się liczy wynik a nie styl. Pod różnymi trenerami odnosiliśmy moralne zwycięstwa. Graliśmy lepiej i pechowo przegrywali. Wolę takie wygrane jak ta wczorajsza, niż przegrane po pięknym meczy z wieloma okazjami.



W poprzednich sezonach nie raz nam zabrakło pojedynczych punktów które się zdobywa właśnie tak w ostatnich minutach meczy w których nic nie idzie tak jak powinno. odpowiedz

Calb - 56 minut temu, *.t-mobile.pl Obstawiam 17 punktów odpowiedz

Jeden z 741 - 50 minut temu, *.chello.pl @Calb: Opowiedz jak Ty wyliczyłeś 17 pkt? odpowiedz

TOXI - 42 minuty temu, *.telnaptelecom.pl @Jeden z 741: kolega Calb jest z zespołem, dlatego mu tyle wyszło. odpowiedz

Autor - 42 minuty temu, *.161.13 @Calb: podbijam stawkę - 19 pkt! odpowiedz

Lopez - 32 minuty temu, *.inetia.pl @Jeden z 741: Pewnie całkowania użył ha ha ha odpowiedz

Wojcisław - 22 minuty temu, *.play-internet.pl @Calb: przy dobrych wiatrach nawet 17,5 ;) odpowiedz

ozon - 8 minut temu, *.centertel.pl @Autor: makao odpowiedz

kaktus - 57 minut temu, *.orange.pl Z dwojga złego, lepszych rywali będziemy mieli w Warszawie...

Może lepiej było tylko nie jechać do Serbii, ale i tak nie jest źle.. odpowiedz

(L) - 57 minut temu, *.orange.pl Redakcjo jak 18 punktów (mowa o sondzie) jak zwycięstwo ma być za 2 punkty? odpowiedz

Daniel1916 - 44 minuty temu, *.tpnet.pl @(L): 2pkt za wygraną są do rankingu UEFA odpowiedz

Mateusz z Gór - 44 minuty temu, *.orange.pl @(L):



Ale to chyba 2 punkty do rankingu za zwycięstwo, a w tabeli normalnie. odpowiedz

STO(L)ICA - 58 minut temu, *.centertel.pl Z tą grą co wczoraj - nie mamy czego szukać... odpowiedz

Eddie - 59 minut temu, *.chello.pl z Lugano kiedyś grali w starej epoce odpowiedz

Jerzy - 54 minuty temu, *.centertel.pl @Eddie: na pewno graliśmy z FC Zurich (4:1), chyba w 2002 roku odpowiedz

martinez-4ever - 59 minut temu, *.chello.pl Chyba Walijczycy a nie Serbowie z piątego koszyka? odpowiedz

Misiowaty - 59 minut temu, *.orange.pl Prze...ane te losowanie, ledwo co można się połapać. Ale najgorzej nie trafiliśmy. odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.70.100 Piłkarsko (poza Betisem) przeciętni rywale, szkoda, że nikogo z Wysp nie będzie. odpowiedz

cleo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl spoko losowanie odpowiedz

r - 1 godzinę temu, *.50.126 10 pkt na spokojnie :) odpowiedz

olo - 40 minut temu, *.orange.pl @r: chyba w kosza odpowiedz

