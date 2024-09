7. kolejka Ekstraklasy: Gradobicie bramek

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kamień - 31.08.2024 / 07:54, *.chello.pl Po wczorajszym odwołuję zeszłotygodniowe stwierdzenie, że będzie fartowny mistrz Raków. Oni po prostu są słabi na razie, Papszun nic nie zmieni - może za rok. Dla Legii jedyną sensowną decyzją na już to byłoby zatrudnienie Vuko, ale tego oczywiście władze nasze nie zrobią. Nie wiem jak Amica wyglądała wczoraj, więc nie wypowiadam się. Poza tym trochę za wcześnie na to. odpowiedz

Mariol - 31.08.2024 / 14:15, *.wanadoo.fr @Kamień: Papszun to jest przereklamowany trener,o umiejętnościach takich samych jak pozostali z tej cienkiej ligi. odpowiedz

viva - 31.08.2024 / 17:52, *.vultrusercontent.com @Mariol : Dlatego nie chciał przyjść do Legii odpowiedz

Mariol - 01.09.2024 / 09:00, *.wanadoo.fr @viva: Oraz uciekł z Rakowa przestraszony europejskimi pucharami zostawiając klub w najgorszym momencie. odpowiedz

wisla - 30.08.2024 / 22:41, *.vectranet.pl Lech Poznań na sto procent będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/2025 odpowiedz

alfonso - 31.08.2024 / 13:30, *.centertel.pl @wisla: aktualnie mocno wyglądają trener robi robotę chyba i jeszcze planują kolejne transfery odpowiedz

Kobo(L)t - 01.09.2024 / 21:41, *.centertel.pl @wisla: Na 100% mistrzem to jest Legia. A fanatycy poddziemnej pomarańczy to zaczepiają majstra i śpiewają ze słowikami. A co się wydarzy w 24/25 to zobaczymy. odpowiedz

Tot - 30.08.2024 / 20:10, *.centertel.pl No i wysmiewany tu wr-fista Vuko przejechal zbawiciela dla wielu Papszuna;) odpowiedz

Dyziek82 Gcw - 01.09.2024 / 19:40, *.chello.pl @Tot: hahaha racja Panie , racja :) odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.