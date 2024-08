Kos sędzią meczu z Motorem

Damian Kos został wyznaczony do sędziowania meczu 7. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Motorem Lublin. Na liniach pomagać mu będą Bartosz Heinig i Dariusz Bohonos, sędzią technicznym będzie Filip Kaliszewski, natomiast w wozie VAR zasiądą Paweł Malec i Sebastian Jarzębak. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 1 września o godzinie 14:45.

Ehh - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Kos to pospolity drukarz

https://sport.tvp.pl/76218388/sedzia-damian-kos-jest-niewinny-odkrywamy-kulisy-sedziowskiego-skandalu odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No to pograne... odpowiedz

