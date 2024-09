Kapustka i Ziółkowski w jedenastce 7. kolejki

W niedzielę Legia Warszawa pokonała Motor Lublin na własnym stadionie 5-2 w ramach 7. kolejki Ekstraklasy. Po tym spotkaniu dwóch zawodników stołecznej drużyny został nominowany do najlepszej „jedenastki” kolejki. Wyróżnienie otrzymał Bartosz Kapustka oraz Jan Ziółkowski . Dla obu legionistów to pierwsza taka nominacja w tym sezonie.

bronek49 - 10 godzin temu, *.vectranet.pl niech Ziółkowski nie czuje się za pewnie bo jeszcze dobrze nie pograł w Legii a może myśli już o wyjeżdzie jeśli by nie przedłuzył umowy z Legią postąpił by nieładnie musi wiedzieć że Legia po to go szkoliła żeby na nim zarobić odpowiedz

kaktus - 11 godzin temu, *.orange.pl Ziółkowski to sobie długo w Legii nie pogra... odpowiedz

Radek - 11 godzin temu, *.play-internet.pl Właśnie z nowym kontraktem dla Ziółkowskiego? Wiadomo coś więcej na ten temat czy toczone są jakiekolwiek rozmowy?. odpowiedz

Obcy - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl Ziółkowski powinien graczy na stałe w pierwszej jedenastce. Będą za niego niezłe pieniądze. odpowiedz

Wycior - 13 godzin temu, *.vectranet.pl @Obcy: O ile przedłuży kontrakt - obecny wygasa z końcem tego sezonu. Na razie żaden z dyrektorów w klubie nie ruszył czterech liter żeby coś z tym zrobić… odpowiedz

