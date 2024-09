Termin meczu z Lechią, zmiana godziny meczu z Jagiellonią

Terminy najbliższych meczów Legii: 15.09. (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Raków Częstochowa 20.09. (PT) g. 20:30 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 28.09. (SO) g. 20:15 Legia Warszawa - Górnik Zabrze 03.10. (CZ) 18:45 Legia Warszawa - Real Betis Balompié (LK) 06.10. (ND) g. 20:15 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 18.10. (PT) g. 20:30 Lechia Gdańsk - Legia Warszawa 24.10. (CZ) g. 21:00 FK Bačka Topola - Legia Warszawa (LK) 07.11. (CZ) g. 18:45 Legia Warszawa - Dinamo Mińsk 28.11. (CZ) g. 21:00 Omonia Nikozja - Legia Warszawa 12.12. (CZ) g. 18:45 Legia Warszawa - FC Lugano 19.12. (CZ) g. 21:00 Djurgardens IF - Legia Warszawa Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Ligi Konferencji Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

Lfan - 1 godzinę temu, *.aster.pl Chyba oglądalność z Motorem się nie zgadzała, że od razu zmienili godzinę meczu w Białymstoku i wrzucili Legię w prime time. Szkoda, że wielu popsuje to plan na wyjazd. Dla Jagi to też nie dobrze, bo ostatni PKS do Hajnówki już odjedzie. odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.netfala.pl @Lfan: Tak, odjedzie PKS do Hajnówki i Sokółki, ale co gorsze, trzeba wstać o 4 rano w poniedziałek i zapier...lać do roboty z Podlasia do Warszawy. Wcześniej trzeba jeszcze słoiki z żarciem od babci Heli zapakować do torby, bo w stolicy żarcie drogie. odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.netfala.pl I tak ten mecz będę oglądał z somsiadem na TV LG OLED 96 calów z systemem głosu Hammond and Kardan, że słychać dookoła, a na dębowym stole będzie stała zmrożona maciora dobrego krupniczka. Bedziemy drzeć ryje za Legią, że na Wybrzeżu będzie słychać. odpowiedz

Kibic Legii - 56 minut temu, *.play-internet.pl @Władeczek: mogę się przyłączyć? Nie mam w domu maciory, ale jakaś kura się znajdzie. Też potrafię drżeć ryja. Ja mam w domu Tv LG LED 118 ale nie mam maciory. odpowiedz

