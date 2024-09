Na stadionach: Potrzeba było żyć milionów, by wyrwać ją ze szponów

Fani Wisły Kraków na pożegnanie z europejskimi pucharami pojechali do Brugii, gdzie pokazali się z dobrej strony, a o miłą niespodziankę w postaci wysokiej wygranej postarali się piłkarze "Białej Gwiazdy". Jagiellonia do Amsterdamu na mecz z Ajaxem przyjechała w 950 osób w dniu meczu. Nieopodal stadionu miały miejsce ganianki z Ajaxem wspieranym przez Cracovię. Legioniści na mecz w Kosowie z Dritą mieli zakaz, a "Intelektualet" przyjechali do Prisztiny, prezentując malowaną sektorówkę i paląc trochę pirotechniki.



W lidze mieliśmy trzy komplety na wyjazdach - tj. Motoru przy Łazienkowskiej, GKS-u Katowice w Lubinie oraz Lecha w Mielcu. Poznaniacy byli dobrze wspierani przez Cracovię i KSZO. Ci ostatni zostali upokorzeni przez Koronę, która zawitała na ostatni wyjazd ostrowian, nie stwierdzając nikogo z KSZO, podobnie jak w ich mieście - i zostawiła na płocie stadionu w Ostrowcu stosowny transparent - "W piątek Lecha znów wspieracie, swą drużynę w du...ie macie. FC Ostrowiec".



Oprawy w ostatnim tygodniu zaprezentowali fani Legii, Zagłębia Lubin, Radomiaka, Rakowa oraz GKS-u Bełchatów.



Ekstraklasa:



Legia Warszawa - Motor Lublin (1731)

Na trybunach ponad 27 tys. fanów, w tym pełny sektor gości. Motorowcy, wspierani przez Śląska, przyjechali dwoma specjalami w 1731 osób, w żółtych koszulkach, z siedmioma flagami. Legioniści na początek spotkania zaprezentowali świece dymne w barwach oraz konkretne flagowisko.



Zagłębie Lubin - GKS Katowice (1005)

Zagłębie z transparentem "Próbowali zatrzeć ślady tej zbrodni - Lubin nigdy nie zapomni". Później zaprezentowali oprawę - sektorówki i hasło "Zagłębie Fanatyków", transparent "Z nami zawsze przygód bez liku", a także flagi na kijach i piro. GieKSiarze wypełnili sektor gości, wspierani przez Górnika (26) i Banika (12).



Puszcza Niepołomice - Korona Kielce (550)

Pomimo zamkniętego sektora gości na stadionie Cracovii, na meczu pojawiła się delegacja Koroniarzy (550 os.).



Stal Mielec - Lech Poznań (573)

Lechici w komplecie stawili się na wyjazdowym meczu w Mielcu, wspierani przez Cracovię (80) i KSZO.



Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław (500)

Fani Śląska w niezłej liczbie stawili się w Szczecinie, prowadząc w drugiej połowie dobry doping. Pogoni na trybunach blisko 20 tys. z głośnym dopingiem



Raków Częstochowa - Piast Gliwice (259)

Raków z oprawą "Zakon medalików", do której wykorzystano pirotechnikę. Piast przyjechał w 259 osób. Po meczu media wzięły na tapetę fanów Rakowa za flagę "Polska dla Polaków, RKS Raków" oraz transparent "Rakowiacy nie są tacy" z przekreślonym LGBT.



Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk (-)

Zabrzanie z dobrze nabitym młynem. Wywiesili transparent "Hołd Bohaterom Września". Przyjezdnych brak, z powodu zamkniętego sektora gości na czas budowy czwartej trybuny.



Radomiak Radom - Cracovia (-)

Radomianie z patriotyczną oprawą - biało-czerwoną sektorówką "Ojczyzna", transparentem "Potrzeba było żyć milionów, by wyrwać ją ze szponów", a całość zwieńczyło racowisko na górze.



Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź (-)

Widzewiacy zostali ukarani zakazem wyjazdowym za mecz z Cracovią, więc do Białegostoku pojechać nie mogli. Na trybunach zaledwie 13 tys. kibiców.



Niższe ligi:



Mławianka Mława - Stomil Olsztyn (450)

Stomilowcy w sporym nadkomplecie stawili się w Mławie, wspierani przez Lechię (16) i Wisłę Płock (2).



Zagłębie Sosnowiec - Hutnik Kraków (229)

Świt Szczecin - Polonia Bytom (200)

GKS Bełchatów - ŁKS Łomża (66)



Ruch Chorzów - Górnik Łęczna (-)

Ruch wynajął Stadion Śląski na 15 tys. widzów, niestety nie powalczył o otwarcie sektora dla przyjezdnych, stąd brak ekipy z Łęcznej.





Wyjazd tygodnia: 1751 kibiców Motoru w Warszawie

Oprawa tygodnia: brak



