Statystyczne podsumowanie eliminacji Ligi Konferencji

Piątek, 6 września 2024 r. 10:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Za nami wszystkie rundy eliminacyjne Ligi Konferencji. Postanowiliśmy przyjrzeć się, jak w skrócie pod kątem statystycznym wyglądały one w wykonaniu poszczególnych zawodników Legii.









We wszystkich 6 meczach eliminacyjnych wystąpiło trzech piłkarzy - Tomas Pekhart, Bartosz Kapustka i Ryoya Morishita. Pierwszy z nich strzelił 3 bramki, pozostali - po 1. Najskuteczniejszym zawodnikiem eliminacji w barwach stołecznego zespołu jest natomiast Marc Gual, który w 5 spotkaniach strzelił aż 4 gole.



Najrzadziej na boisku pojawiali się: Jean-Pierre Nsame, Wojciech Urbański, Mateusz Szczepaniak, Jakub Żewłakow, Jan Ziółkowski, Jakub Adkonis, Gabriel Kobylak i Igor Strzałek - po 1. Można powiedzieć, że Nsame zanotował 100% skuteczność, bowiem zagrał tylko nieco ponad 30 minut w rewanżowym spotkaniu z Caernarfon Town FC i od razu wpisał się na listę strzelców.



Najwięcej minut na boisku spędzili: Kacper Tobiasz (450), Rafał Augustyniak (450) i Bartosz Kapustka (442).



Jeśli chodzi o celność strzałów - tutaj wyróżniło się kilku zawodników. Po 2 celne uderzenia na 2 oddane próby zanotowali Sergio Barcia i Claude Goncalves. Wynik 1 na 1 osiągnęli Radovan Pankov, Artur Jędrzejczyk i Jordan Majchrzak. Spośród piłkarzy, którzy częściej próbowali zagrażać bramce przeciwnika, wyróżnia się Bartosz Kapustka. Pomocnik oddał 5 strzałów, z czego aż 4 celne. Tomas Pekhart i Blaz Kramer próbowali po 7 razy - obaj 4-krotnie trafiali w światło bramki. Z kolei Marc Gual strzelał na bramkę 9 razy - 5 razy celnie, 2 razy niecelnie, a 2 próby zostały zablokowane. Tyle samo uderzeń policzono Ryoyi Morishicie, ale tylko 3 strzały leciały w światło bramki. Bardzo niską celnością może pochwalić się Luquinhas - z 8 oddanych prób tylko 2 były celne, 3 niecelne, a kolejne 3 zablokowane.



Morishita bramek zbyt często nie zdobywał, ale za to zanotował aż 5 asyst. O dwie mniej zapisał na swoje konto Blaz Kramer.



Trzech zawodników Legii zobaczyło w eliminacjach Ligi Konferencji po 2 żółte kartki - Bartosz Kapustka, Artur Jędrzejczyk i Steve Kapuadi. Co ciekawe, obaj obrońcy potrzebowali do tego tylko trzech meczów, podczas gdy Kapusta sześciu. Co więcej, Kapuadi zagrał tylko 149 minut, w trakcie których popełnił 3 przewinienia, a dwukrotnie był napominany przez arbitrów. Na konto Jędrzejczyka natomiast zaliczono 6 fauli. Najczęściej nieprzepisowo przeciwników powstrzymywał Claude Goncalves, któremu policzono 7 fauli. Po 6 mają Luquinhas, Blaz Kramer i Artur Jędrzejczyk. Na szczęście, po fazie eliminacyjnej wszystkie dotychczasowe żółte kartki zostają anulowane.