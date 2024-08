Kadra Polski na wrześniowe mecze

Komentarze (5)

Arecki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Dramat.Największy Klub w Polsce a NIE MA żadnego reprezentanta kraju.Panie prezesie Mioduski ...... Co Pan zrobił z Legii..... odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl Kapustka ostatnio gra nawet dobrze, asysty bemka i najważniejsze jest na tej murawie w porównaniu do niektórych powołanych.....

Ale wiadomo że Probierz nie darzy sympatią szczególną Legii. odpowiedz

Misiowaty - 2 godziny temu, *.orange.pl No kto by się spodziewał. odpowiedz

Paco - 3 godziny temu, *.orange.pl Połowa jeszcze nie wąchała murawy w tym sezonie. Znowu będzie wstyd odpowiedz

Misiowaty - 2 godziny temu, *.orange.pl @Paco: No to będzie wstyd, kto by się przejmował, przynajmniej jest okazja by się napić ;p odpowiedz

