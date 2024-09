Legioniści zagrają w reprezentacjach

W eliminacjach ME U-21 będzie mógł wystąpić Kacper Tobiasz. W U-20 na towarzyski mecz Elite League znaleźli się: Marcel Mendes-Dudziński, Maximillian Oyedele, Wojciech Urbański i Jan Ziółkowski. Swoje mecze rozegrają także reprezentacje U-19, U-18 i U-17. Legioniści w reprezentacjach: Reprezentacja A, Liga Narodów powołani: brak 05.09. 20:45 Szkocja - Polska (Glasgow) 08.09. 20:45 Chorwacja - Polska (Osijek) U-21: el. ME powołani: Kacper Tobiasz 10.09. 18:00 Bułgaria - Polska (Sofia) (TVP Sport) U-20: Elite League powołani: Marcel Mendes-Dudziński, Maximillian Oyedele, Wojciech Urbański, Jan Ziółkowski 09.09. 18:00 Portugalia - Polska (Algarve) (TVP Sport) U-19: turniej towarzyski powołani: Oliwier Olewiński 05.09. Polska - Kazachstan 07.09. 17:00 Słowenia - Polska (nzs.si) 10.09. Polska - Francja U-18: turniej towarzyski powołani: Jakub Adkonis, Stanisław Gieroba, Jan Leszczyński, Mateusz Szczepaniak, Jakub Zbróg 04.09. Chorwacja - Polska 07.09. Zjednoczone Emiraty Arabskie - Polska 10.09. Korea Południowa - Polska U-17: Turniej o Puchar Syrenki powołani: Mateusz Lauryn, Pascal Mozie, Maciej Ruszkiewicz, Jakub Zieliński 04.09. 16:00 Polska - Czarnogóra (Grodzisk Mazowiecki) 06.09. 16:00 Polska - Rumunia (Warszawa) 09.09. 11:00 Polska - Norwegia (Grodzisk Mazowiecki) U-15: zgrupowanie selekcyjne powołani: Igor Lechecki, Adrian Pućka Powołania zagraniczne: Samuel Kovacik - Słowacja U-18 Samuel Sarudi - Słowacja U-19 Erik Mikanowicz - Białoruś U-19 Kristijan Jovović - Czarnogóra U-17 Mecze: 04.09. 16:00 Polska - Czarnogóra U-17 (Grodzisk Mazowiecki) 04.09. 17:00 Słowacja U-18 - Turcja (Hustopeče) 05.09. Białoruś U-19 06.09. 13:00 Czarnogóra U-17 - Norwegia (Sulejówek) 06.09. 16:30 Słowacja U-19 - Gruzja (Dunajska Streda) 06.09. 17:00 Słowacja U-18 - Walia (Hustopeče) 08.09. 11:00 Słowacja U-18 - USA (Mikulov) 08.09. 12:00 Słowacja U-19 - Gruzja (Dunajska Streda) 08.09. Białoruś U-19 - Kuwejt 09.09. 11:00 Czarnogóra U-17 - Rumunia (Sulejówek)

We wrześniu reprezentacja Polski rozegra dwa wyjazdowe mecze w ramach Ligi Narodów. Ponadto odbędą się spotkania młodzieżowych reprezentacji narodowych. Do pierwszej reprezentacji nie został powołany żaden z piłkarzy Legii Warszawa. Nie ma również powołań dla innych zagranicznych zawodników stołecznego zespołu do kadr A.

(L)Łomża(L) - 13 godzin temu, *.net.pl Właściwie wypadają młodzi Maximillian Oyedele, Wojciech Urbański, Jan Ziółkowski i Kacper Tobiasz. Trener będzie miał w końcu czas, by popracować z drużyną. To niestety może być też minus dla zahaczającego o pierwszą jedenastkę Ziółkowskiego i wchodzącego dopiero do drużyny Oyedele. Ale generalnie zespół powinien na tym zyskać. odpowiedz

hen ryk - 14 godzin temu, *.net.pl dobrze ze mało grajków jedzie na zgrupowania to może trochę się zgrają. Z drugiej strony świadczy to o jakości grajków w Legii. odpowiedz

sikbambu - 12 godzin temu, *.144.203 @hen ryk: zgadza się mamy kilku byłych reprezentantów, szkoda że ich udział w kadrze kończy się na marzeniach jak Kapustka czy Kramer odpowiedz

