Reprezentacja

Chorwacja 1-0 Polska

Niedziela, 8 września 2024 r. 22:38 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W drugim spotkaniu rozgrywek Ligi Narodów reprezentacja Polski przegrała w Osijeku z Chorwacją 0-1. Do przerwy padł bezbramkowy remis. Następne zgrupowanie kadry narodowej odbędzie się w październiku. Polacy zagrają z Portugalią (12 październik, 20:45, Warszawa) oraz rewanżowy mecz z Chorwatami (15 październik, 20:45, Warszawa).









Selekcjoner Michał Probierz w spotkaniu z Chorwatami zdecydował się na cztery roszady względem czwartkowego meczu z reprezentacją Szkocji. Zmiany nastąpiły w każdej z formacji poza linią pomocy, która niezmiennie ustawiona była ofensywnie. Oficjalny debiut w kadrze narodowej zaliczył Mateusz Bogusz, a między słupkami tym razem stanął Łukasz Skorupski.



Od początku inicjatywę i posiadanie piłki przejęli gospodarze. Polakom udawało się celnie naciskać rywala pressingiem, jednak nie potrafili wykorzystać skutecznych odbiorów. W 7. minucie Chorwaci byli blisko zagrożenia bramki po rzucie rożnym. Gospodarze rozegrali stały fragment na krótko, na skraj pola karnego zagrał Luka Modrić, a strzał Marko Pjacy zablokował jeden z defensorów. Następny rzut rożny Chorwaci rozegrali już bezpośrednio, pozycję w polu karnym wywalczył Duje Ćaleta-Car, obrońca uderzył głową, lecz skutecznie interweniował Łukasz Skorupski. "Ogniści" poczuli krew i nadal parli do przodu, lecz bez większego skutku.



Z minuty na minutę gra coraz bardziej zaostrzała się, szczególnie po stronie Chorwackiej. Polacy nisko ustawieni w obronie nadal szukali swojej okazji do odbioru piłki i kontrataku, a wyprowadzając je szybko sprawiali, że wolniejsi Chorwaci musieli interweniować ostrzej. "Biało-czerwoni" starali się również zagrywać górne piłki za linie obrony rywali ustawionej w średnim pressingu, jednak większość piłek padała łupem defensorów. W 21. minucie fatalnie, prosto pod nogi przeciwnika na własnej połowie zagrał Jan Bednarek, szybkie zagranie pod polem karnym odebrał Luka Modrić, niepilnowany bez zastanowienia złożył się do strzału, lecz technicznie uderzył tylko minimalnie obok słupka. Siedem minut później dośrodkowanie z prawej strony odebrał w polu karnym Igor Matanović, uderzył z górnej piłki, ale wysoko nad bramką.



Po pół godziny gry Chorwaci wygrali przebitkę w środku pola i wyszli z szybką kontrą, piłkę na połowie Polaków przejął Igor Matanović, młody napastnik pokusił się o uderzenie sprzed "szesnastki", jednak wprost do rąk Łukasza Skorupskiego. Trzy minuty później chorwacki talent stanął przed kolejną szansą, tym razem opanował w polu karnym górną piłkę od Luki Modricia, obrócił się i momentalnie uderzył, lecz także nad poprzeczką. W 39. minucie pierwszy raz od dłuższego czasu "Biało-czerwoni" przyspieszyli grę na połowie rywala. Przebitkę w środku pola wygrał Piotr Zieliński, zagrał prostopadle na pole karne w kierunku Sebastiana Szymańskiego, który wyprzedził rywala, ale ten w ostatnim momencie zdołał powstrzymać Polaka idealnym wślizgiem. Mimo starań i otwartej gry do ostatnich minut, żadnej z reprezentacji nie udało się otworzyć wyniku meczu.



Drugą część Polacy mogli rozpocząć podobnie jak trzy dni temu w Glasgow. Po rozpoczęciu gry od środka szybko stracili futbolówkę, prawą stroną pomknął Luka Modrić, ale zgranie w pole karne tuż przed napastnikiem wyłapał polski golkiper. Chwilę później z odpowiedzią poszli podopiecznie Michała Probierza. Do akcji podłączyli się wahadłowi, Jakub Kamiński przerzucił piłkę na drugą stronę, przejął ją Nicola Zalewski, który zszedł do środka i uderzył jak najmocniej, jednak skutecznie, choć ze sporymi problemami interweniował Dominik Livaković. To był pierwszy celny strzał Polaków w tym meczu. Chwilę później intensywny początek wykorzystali Chorwaci. W 51. minucie tuż przed polem karnym nieprzepisowo napastnika powstrzymał Sebastian Walukiewicz, do ustawionej na ziemi piłki podszedł Luka Modrić i uderzył perfekcyjnie, zdejmując pajęczynę z okienka bramki Polaków.



Polacy po stracie bramkowej kompletnie pogubili się, nie potrafili skutecznie rozegrać piłki, a Chorwaci tylko się rozkręcali i napędzali, nabierając przy tym ogromnej swobody. Nie minęły dwie minuty, a na tablicy wyników mogło być już 2-0. Piłkę na pole karne z lewej flanki zgrał Borna Sosa, przejął ją Igor Matanović, który zabawił się z obrońcami, wywalczył czystą pozycję, ale uderzył tylko w poprzeczkę. W 55. minucie młody napastnik po raz kolejny znalazł się niepilnowany w "szesnastce", strzelił technicznie lewą nogą tuż obok słupka. Cztery minuty później sprzed pola karnego przymierzył Bruno Petković, jednak dobrze w bramce wyciągnął się Łukasz Skorupski. Po chwili spróbował również Mateo Kovačić, ale także skutecznie interweniował golkiper włoskiej Bologni. Po tej akcji tempo gry nieco zmalało, a Polacy coraz częściej zaczęli dochodzić do głosu.



W 66. minucie do ofensywy podłączył się Sebastian Walukiewicz, złożył się do uderzenia głową po dośrodkowaniu, lecz trafił wysoko nad poprzeczką. Trzy minuty później Polacy mogli wykorzystać kolejną centrę. Tym razem defensor świetnie dośrodkował, sprytnie z obrotem piłkę opanował Robert Lewandowski, uderzył bardzo mocno z woleju, jednak tylko obił poprzeczkę. W ostatnim kwadransie z obu drużyn zaczęło wychodzić zmęczenie, a akcje zdecydowanie przestały się kleić. W 81. minucie jedno z niedokładnych rozegrań mogło zemścić się dla Polaków. Na własnej połowie stracił piłkę Jakub Moder, przed polem karnym otrzymał ją Andrej Kramarić, jednak doświadczony napastnik strzelił zdecydowanie niecelnie. Kilka chwil później w polu karnym dobrze znalazł się Ante Budimir, lecz jego uderzenie udało się zablokować jednemu z defensorów. Do ostatniego gwizdka Chorwaci pewnie utrzymywali się przy futbolówce i skutecznie obronili pozytywny wynik, choć w doliczonym czasie gry piłkę meczową mógł mieć Karol Świderski, jednak po wysokim zagraniu na pole karne niepilnowany nie trafił w piłkę.



LN: Chorwacja 1-0 (0-0) Polska

1-0 52' Luka Modrić



Chorwacja: 1. Dominik Livaković - 6. Josip Šutalo, 5. Duje Ćaleta-Car, 4. Joško Gvardiol - 20. Marko Pjaca, 10. Luka Modrić, 8. Mateo Kovačić (79' 15. Mario Pašalić), 13. Petar Sučić (46' 21. Luka Sučić), 19. Borna Sosa (90+2' 14. Ivan Perišić) - 22. Igor Matanović (69' 11. Ante Budimir), 17. Bruno Petković (69' 9. Andrej Kramarić)



Polska: 1. Łukasz Skorupski - 4. Sebastian Walukiewicz, 5. Jan Bednarek, 3. Paweł Dawidowicz - 13. Jakub Kamiński (82' 19. Przemysław Frankowski), 20. Sebastian Szymański (87' 6. Jakub Piotrowski), 10. Piotr Zieliński (62' 17. Bartosz Slisz), 7. Kacper Urbański (62' 8. Jakub Moder), 21. Nicola Zalewski - 9. Robert Lewandowski, 16. Mateusz Bogusz (62' 11. Karol Świderski)



żółte kartki: Kovačić, Pjaca, Sučić, Budimir - Bednarek



Tabela Ligi Narodów, grupa A1:

1. Portugalia 2, 2-0-0, 4:2, 6

2. Chorwacja 2, 1-0-1, 2:2, 3

3. Polska 2, 1-0-1, 3:3, 3

4. Szkocja 2, 0-0-2, 3:5, 0