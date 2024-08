I liga: Legionistki 0-4 UJ Kraków

Pierwszoligowy zespół Legionistek doznał pierwszej porażki w sezonie 2024/25 - w LTC legionistki przegrały z UJ Kraków 0-4 (0-0). Po trzech kolejkach zespół zajmuje szóste miejsce w tabeli, a w kolejną niedzielę czeka go wyjazdowe spotkanie z Trójką Staszkówką/Jelna. I liga: Legionistki Warszaw 0-4 (0-0) UJ Kraków Legionistki: 12. Nowak - 2. Łysiak, 4. Lipa, 7. Warachowska, 8. Bujak, 14. Bartman, 16. Kurzelowska, 17. Prochowska, 18. Kazanecka, 21. Pietrzak, 30. Nestorowicz.

