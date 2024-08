Tobiasz i Jędrzejczyk nie doznali powaznych urazów

Pierwsze badania Kacpra Tobiasza i Artura Jędrzejczyka nie wykazały poważnych urazów głowy. Zawodnicy mają założone szwy na rany - poinformowała Legia Warszawa. Po meczu we Wrocławiu na obu zawodników do późnych godzin nocnych czekała cała drużyna, z którą wrócili do Legia Training Center w poniedziałek rano. W najbliższych dniach przejdą kolejne badania w Warszawie, żeby jak najszybciej być do dyspozycji sztabu szkoleniowego.

ws - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Super wiadomości. Może ten przypadek spowoduje zwrócenie uwagi na komunikację w obronie. To nie powinno się zdarzyć z dwóch powodów. Po pierwsze to co mówił trener a po drugie niezrozumiałe nieporozumienie Kacpra z Jędzą. Oby wyciągnęli wnioski na przyszłość odpowiedz

Artur - 1 godzinę temu, *.194.232 Szybkiego powrotu do zdrowia życzę Panowie!!! odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl O całe szczęście... W obliczu tej niebezpiecznej sytuacji niech nie umknie nam fakt,że w dalszym ciągu gramy na poziomie polskiego ,ligowego średniaka.... Moim zdaniem to nie jest wina trenera.... Który ma plan lecz nie ma wykonawców z jakością.jak długo jeszcze ??? odpowiedz

