Ponad 3 mln euro za awans do Ligi Konferencji

Czwartek, 29 sierpnia 2024 r. 12:35 Fumen, źródło: Legionisci.com

Awans do fazy zasadniczej Ligi Konferencji to dla kibiców dodatkowych kilka spotkań jesienią. Natomiast dla księgowych z Łazienkowskiej, to dodatkowy zastrzyk gotówki. UEFA przewidziała 285 milionów euro dla klubów uczestniczących w tych rozgrywkach. Kwota ta została podzielona wg proporcji - 40% to kwota stała, która zostanie podzielona na uczestników fazy ligowej. Kolejne 40% tj. 114 mln euro zostanie rozdysponowane za osiągane wyniki. Natomiast pozostałych 20% (57 mln euro) to tzw. filar wartości.









Legia Warszawa otrzyma 3,17 mln euro za awans. Dodatkowo za każdą wygraną w lidze otrzyma 400 tys. euro, a w przypadku remisu będzie to 133 tys. euro. Ponadto kluby mogą liczyć na 400 tys. euro z puli za uplasowanie się na miejscach 1-8 i na 200 tys. euro za miejsca 9-16. Nowością jest wspomniany filar wartości, czyli mechanizm dodatkowej premii. UEFA przewidziała 28 tys. euro za tzw. jeden udział i tyle otrzyma najniżej sklasyfikowany zespół w rozgrywkach ligowych LKE. Natomiast klub, który uplasuje się najwyżej może liczyć na 36 udziałów.



Kluby, które zakwalifikują się do fazy pucharowej, mogą liczyć na następujące kwoty:

- awans do rundy barażowej: 200 tys. euro

- awans do 1/8 finału: 800 tys. euro

- awans do 1/4 finału: 1,3 mln euro

- awans do 1/2 finału: 2,5 mln euro

- awans do finału: 4 mln euro

- zwycięzca LKE może liczyć na dodatkowe 3 mln euro.