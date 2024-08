Analiza

Punkty po meczu ze Śląskiem Wrocław

Poniedziałek, 26 sierpnia 2024 r. 18:02 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Stracone punkty?; to nie przypadek; zmarnowane odbiory; krycie powietrza; zmęczony Vinagre; dużo zdrowia - to najważniejsze punkty po niedzielnym meczu Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław.



1. Stracone punkty?

Zarówno trener Gonçalo Feio, jak i Jacek Magiera na pomeczowych konferencjach stwierdzili, że ich drużyny zasługiwały na więcej, podkreślając, że każda z ekip miała liczne sytuacje, by zwyciężyć. Trudno mi się z tym zgodzić, ponieważ według mnie remis był sprawiedliwy. Mecz nie stał na wysokim poziomie, a w wielu fragmentach gry można było odnieść wrażenie, że już to kiedyś widzieliśmy. W pierwszej połowie na boisku dominowała Legia, natomiast w drugiej, po strzelonym golu, gra legionistów osłabła, co pozwoliło piłkarzom Śląska dojść do głosu. Czasami wydawało się, że nasi zawodnicy grają w osłabieniu, bo takie wrażenie można było odnieść, patrząc na szybko oddawaną piłkę rywalom lub nerwową grę w defensywie.