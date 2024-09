Reprezentacja

U-17: Polska 2-2, k. 4-3 Rumunia. Grali legioniści

Piątek, 6 września 2024 r. 18:05 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W drugim meczu Turnieju o Puchar Syrenki, rozgrywanym na stadionie Hutnika w Warszawie, reprezentacja Polski do lat 17 zremisowała z Rumunią 2-2. W serii rzutów karnych lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali 4-3. W wyjściowym składzie znalazł się jeden zawodnik Legii Warszawa, Mateusz Lauryn. W drugiej połowie na boisku pojawili się Maciej Ruszkiewicz i Pascal Mozie.



9 września o godz. 11 Polacy zmierzą się w Grodzisku Mazowieckim z Norwegią.



W 7. minucie poważny błąd w wyprowadzeniu popełnił bramkarz Polski, który podał prosto do bramkarza. Najpierw uderzał Repciuc, jeszcze Charuży obronił, ale chwilę później skapitulował po strzale Alexandru Butu. Minutę później to Polacy przejęli źle rozegraną piłkę i Sammy Dudek wyrównał na 1-1. W 41. minucie "Biało-Czerwoni" rozegrali dobrą akcję, którą skutecznym strzałem wykończył Filip Skorb.



W 46. minucie na boisku pojawił się kolejny zawodnik stołecznego zespołu, Maciej Ruszkiewicz, natomiast w 78. minucie na plac gry wszedł Pascal Mozie. W 87. minucie Falkiewicz został trafiony piłką w rękę, za co arbiter podyktował rzut karny, pewnie wykorzystany przez rywali. Zwycięzcę wyłoniła więc seria rzutów karnych.









U-17: Polska 2-2, k. 4-3 (2-1) Rumunia

0-1 - 7' Alexandru Butu

1-1 - 8' Sammy Dudek

2-1 - 41' Filip Skorb

2-2 - 88' Ianis Avramescu (k)



karne Polska: Maciej Ruszkiewicz +, Michał Osowski +, Jakub Falkiewicz +, Mikołaj Czerniatowicz - (bramkarz obronił), Patryk Prajsnar +



Polska: 12. Hubert Charuży, 3. Hubert Kędziora, 6. Jakub Falkiewicz, 7. Karol Delikat (78' 20. Filip Karmelita), 9. Filip Skorb (63' 11. Michał Osowski), 10. Sammy Dudek (46' 8. Maciej Ruszkiewicz), 15. Franciszek Rzeszutek (63' 13. Patryk Prajsnar), 17. Bartosz Szywała (46' 23. Krystian Rostek), 18. Mateusz Lauryn, 19. Eryk Łukaszka (78' 16. Pascal Mozie), 21. Tymoteusz Gmur (63' 14. Mikołaj Czerniatowicz)



Rumunia: 12. Eduard Ursu, 4. Christian Vechiu, 5. Davide Moisa, 7. Denis Miu (66' 10. Alexandru Bota), 8. Robert Draghici (59' 6. Ianis Podoleanu), 13. Sasha Radu (59' 2. Gheorghe Costyn), 14. Robert Ristoiu (59' 23. Nicolas Albert Radu), 17. Stefan Amarandei (46' 11. Sebastian Rus), 18. Stefano Precupanu (66' 3. Albert Niculaesei), 20. Gabriel Repciuc (46' 19. Marco Popescu), 21. Alexandru Butu (59' 9. Ianis Avramescu)



żółte kartki: Podoleanu, Bota