Reprezentacja

U-17: Polska 2-2, k. 4-3 Czarnogóra. Gol Jovovicia

Środa, 4 września 2024 r. 18:05 Mishka, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu Turnieju o Puchar Syrenki reprezentacja Polski do lat 17 wygrała z Czarnogórą po rzutach karnych. Po 90 minutach było 2-2. W wyjściowym składzie Polski znalazło się dwóch piłkarzy Legii Warszawa - Jakub Zieliński i Pascal Mozie. Z kolei w zespole Czarnogóry wystąpił Kristijan Jovović, który wpisał się na listę strzelców. Opuścił murawę w 57. minucie. Po przerwie na placu gry pojawił się Mateusz Lauryn. Jakub Zieliński obronił 3 rzuty karne w serii "jedenastek". 6 września Polacy zmierzą się z Rumunią, natomiast 9 września z Norwegią.









W 7. minucie padła bramka dla Czarnogóry. Po zagraniu piłka trafiła w słupek obok interweniującego bramkarza Legii, Jakuba Zielińskiego, a następnie wyszła w boisko i z najbliższej odległości do siatki dobił ją inny legionista, Kristijan Jovović. W 20. minucie Pascal Mozie posłał doskonałą piłkę do Krystiana Rostka, ten pobiegł w stronę bramki i wyrównał na 1-1. Tuż przed przerwą Karol Delikat stracił piłkę przy wyprowadzeniu, a Matija Jovanović zdobył gola na 2-1.



Po przerwie na boisku pojawił się Mateusz Lauryn, który rozegrał niezłe spotkanie. W 86. minucie sędzia odgwizdał rzut karny po faulu na Bartoszu Szywale. Do piłki podszedł Mikołaj Czerniatowicz i zamienił "jedenastkę" na gola. W doliczonym czasie gry powinien być rzut karny dla rywali po faulu Lauryna, ale arbiter uznał, że przewinienia nie było. W 5. doliczonej minucie Jakub Zieliński wyszedł z bramki i doskonale zatrzymał rywala w sytuacji sam na sam.



W serii rzutów karnych Zieliński obronił 3 uderzenia, z kolei decydujące trafienie zanotował Pascal Mozie.



U-17: Polska 2-2, k. 4-3 (1-2) Czarnogóra

0-1 - 7' Kristijan Jovović

1-1 - 20' Krystian Rostek

1-2 - 45' Matija Jovanović

2-2 - 87' Mikołaj Czerniatowicz (k)



karne Polska: Cegliński -, Osowski +, Czerniatowicz - (bramkarz obronił), Gmur +, Łukaszka +, Mozie +



Polska: 1. Jakub Zieliński, 4. Marcel Ślusar (46' 2. Bartosz Pinkowski), 5. Mateusz Cegliński, 6. Jakub Falkiewicz (46' 18. Mateusz Lauryn), 7. Karol Delikat (73' 21. Tymoteusz Gmur), 9. Filip Skorb (46' 11. Michał Osowski), 13. Patyk Prajsnar, 14. Mikołaj Czerniatowicz, 16. Pascal Mozie, 20. Filip Karmelita (73' 17. Bartosz Szywała), 23. Krystian Rostek (73' 19. Eryk Łukaszka)



Czarnogóra: 12. Dimitrije Minić, 2. Marko Glendza (57' 10. Mark Dokaj), 3. Aleksa Perisić (80' 16. Stefan Delić), 4. David Maras, 6. Petar Raznatović (75' 15. Viktor Bubanja), 7. Matija Jovanović (80' 14. Viktor Lesjak), 11. Fabris Dorde, 18. Edi Nikocević (81' Andrija Andelić), 19. Jovan Andić (57' 8. Vuk Pavicević), 20. Andrija Vukoje, 22. Kristijan Jovović (57' Darvin Dukić)



żółte kartki: Falkiewicz - Jovanović