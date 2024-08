Futsal

Bilety na mecz futsalistów z Widzewem

Wtorek, 27 sierpnia 2024 r. 09:51 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą niedzielę o godzinie 19:00 w hali OSiR Włochy przy ulicy Gładkiej 18, rozegrany zostanie inauguracyjny mecz futsalowej ekstraklasy, w którym Legia podejmować będzie Widzew Łódź. Bilety na to spotkanie można kupować TUTAJ w cenie: 25 zł (normalne) i 15 zł (ulgowe, dla dzieci w wieku 4-16 lat).



Dzieci do lat 3, będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami, wchodzą za darmo.



Zachęcamy do wspierania Legii!