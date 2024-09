Okno transferowe zamknięte - podsumowanie

Wtorek, 10 września 2024 r. 10:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Okienko transferowe w Polsce zostało zamknięte, co oznacza, że można uprawniać do gry wyłącznie zawodników bez przynależności klubowej. Legia latem sprowadziła 9 nowych graczy, dwóch wróciło z wypożyczeń, a kolejnych dwóch zostało włączonych do pierwszego zespołu z Akademii. Łącznie w kadrze pierwszej drużyny jest więc 13 nowych nazwisk. Z klubem pożegnało się natomiast 10 graczy.