Komentarze (119)

+ dodaj komentarz

dodaj

Korek - 56 minut temu, *.chello.pl Jak mantra powraca kibicowskich sercach zwrot: "Mioduski won".

To tyle o tym meczychu,,, odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Co to ku...wa miało być!!!!!Tak słabej Legii dawno już nie widziałem.A ten zaś pewnie będzie pie....ił bzdury po meczu odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.orange.pl Koniec. Jedyne pozytywne słowo jakie można napisać o tym meczu odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Fajo, gdzie są młodzi, grasz zawodnikami bez formy i umiejętności, nowy zaciąg to jest jakiś śmiech na sali, usiądź, pomyśl, zrób rachunek sumienia. odpowiedz

Sen o - 1 godzinę temu, *.chello.pl Hańbią Legie, Hańbią Warszawę. Trener bez pomysłu a dyrektor sportowy bez jaj jeśli idzie o transfery odpowiedz

Jarko - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Piach,6 żółtych kartek i tyle w temacie a cha mam bilet na motor ale strzelam focha bo po co iść na spektakl warty 5 złotych a zresztą co tu pisać wstyd i żenada . Świetny trener uszyty na miarę takiej drużyny jak Legia. Zielu ty masz jakiś skautów czy kupujesz jak leci bo Twój jedyny letni transfer,który się broni to Blaszczyk Brazylijczyk a reszt to koszmar z nimi to środek tabeli może dawaj młodych to może coś uratujemy w LK z taką gra to odrazy dawaj walkowery. Motor-Legia 15:0 o rety o rety odpowiedz

Mariusz - 1 godzinę temu, *.orange.pl To jest jakiś dramat!

Jak k mac można zakontraktować takich kolesi - vinegre , barcia, alfarela - przecież to się nie nadaje do rezerw. Nie wiem czy odnaleźli by się w Legionovii .A za zakup gonvalcesa Zielinski w trybie pilnym powinien z klubu wylecieć . To kryminał !!! Naprawdę ich biorą YT bo nie wierzę że ktoś choćby pół meczu z nimi obejrzał i zdecydował o transferze .

Dodatkowo Wszołek i Kapustka kompletnie bez formy . Będzie źle w tym sezonie odpowiedz

Arturius1916 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Zapomnieć, zapomnieć... jak najszybciej wyprzeć z pamięci! Straciłem wzrok i resztkę nerwów! odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Schemat Czesława .......na remis trener idiota , zawodnicy bez ambicji bez kondycji bez zgrania odpowiedz

DanieLo - 1 godzinę temu, *.comcast.net Europa niech się boki, wpadamy na salony niepokonani, bez straconej brami. Dzięki trenerze Fajo za pokaz pięknej piłki odpowiedz

Qarx - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl A Wisła po całkiem fajnym meczu wygrała 4:1... odpowiedz

Gregorio - 46 minut temu, *.wide-net.pl @Qarx:

Tylko tydzień temu przegrała 1-6, nie zapomnij:) odpowiedz

remek - 1 godzinę temu, *.chello.pl ta wygrana nie cieszy,zostanie smutek to nie jest to odpowiedz

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Ponad 40 lat oglądam moją ukochaną Legię.

H…j mnie interesuje już ten pseudo trenerzyna!!!

Piłka jest dla ludzi żeby cieszyć oko oderwąć się od rzeczywistości i dawać ludziom chwilę radości

Fejo Faja Mioduski Zieliński wyp….ć wszyscy.

Oczy krwawią serce płacze nie mam ochoty patrzeć przez 90 minut 2 razy w tygodniu na to co fundują nam wkłady do koszulek. 3 mln euro 30 mln euro 300 mln euro nic nie zmienia !!!!

Banda złodzieji tyle w temacie. Nie wiem jak Wy Legioniści ale ja czuję się mocno oszukany i wyleczony z jednej z największych pasji mojego życia. Przynajmniej na ten czas. Na ten moment nic innego nie wydaje się mieć większego sensu.

Wynik zawsze sprawdzę bo nie oszukam sam samego siebie ale dziękuję za te wspaniałe widowisko i tą niezwyciężoną Legię w Europie …

Mój wpis jest oczywiście bardzo emocjonalny ale jak może być inaczej w tej sytuacji gdzie nas prawdziwych kibiców karmi się kłamstwem i przyzwyczaja do takiego wizerunku naszego klubu. odpowiedz

Arturius1916 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Ronaldo : nic dodać, nc ująć! odpowiedz

Horhe - 34 minuty temu, *.69.160 @Ronaldo : Doskonały komentarz, ja też spodziewałem się strasznej padliny więc nie oglądałem a sprawdziłem wynik.

Pierwszy mój mecz na Ł3 to 1982 a dziś pierwszy raz odpuściłem bo nie chciałem sobie psuć wczasów. Też uważam, że piłka nożna to rozrywka i suche wyniki nie mogą być celem samym w sobie, Legia musi mieć styl.

Nie winię jednak trenera bo on dostał zadanie do wykonania a tym szrotem tylko tak mógł je wykonać. Proszę go zrozumieć, jest na początku kariery i wtopa mogłaby kosztować go po prostu koniec kariery. odpowiedz

Rogal - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Lokoo musisz fajkę zwolnić i kilka wkładów do koszulek wyj.b.ć. Dawaj młodych będą biegać.



odpowiedz

Robin1916 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl A na konferencji usłyszymy że mieli mecz pod kontrolą i inne bzdury byli lepsi na boisku i takie tam wypociny.Boisko było źle podlane sztuczna trawa za długa jest wiele czynników że ten mecz tak wyglądał na pewno to nie jest to wina że oni po prostu są H....OWI i nie zasługują na grę nawet w tej LKE

odpowiedz

77/82 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Zarówno Wszołek jak i Gual robią to celowo. Nie jest możliwe spudłować aż tak w takich sytuacjach. Tu z miejsca powinno być rozwiązanie kontraktu i skierowanie sprawy do UEFA, żeby te piłkarzyny zostały zawieszone przynajmniej na rok. odpowiedz

Tom - 1 godzinę temu, *.. Mamy to!!! Brawo!!! odpowiedz

Simon - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl W Legii lepiej nie będzie póki piłkarze przestaną być przepłacani młodzi zawodnicy będą za darmo oddawami a kupowani piłkarze pokroju pekharta nsame i co roczne wyprzedaże się nie skończą i oczywiście póki nie przyjdzie trener który spokojnie będzie mógł popracować 4-5 sezonów na spokojnie odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Simon:

Zejdź na ziemię jakie 4-5 sezonów jakie na spokojnie

A po tych 5 sezonach co już będziemy potęga Europejska odpowiedz

Rataj - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Minimalizm aż bije po oczach odpowiedz

Tom - 1 godzinę temu, *.. Dobrze że Gual nie połamał sobie nóg o piłkę... D-r-a-m-a-t odpowiedz

Syn księdza - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Haha w 10 Drita ich ciśnie....Dramat....Dramat....tu nie ma nic...Fizycznie.....to jak emeryci nie mają siły biegać brak sprintów na stojonego... Gual Wszolek...co to za strzały... O taktyce nie wspomnę.... Fejo WON.... Będzie gadanie że murawa pogoda wymagający przeciwnik....HAŃBA odpowiedz

Piciu - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Goncalves to w trybie pilnym do rozwiazania kontraktu i wyp... odpowiedz

Mariusz - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Piciu:

Nawet w samolocie w drodze powrotnej , ale już natychmiast . Takiego nieporozumienia w Legii nie było od lat. odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Strzał paralityka Guala buhaaaha odpowiedz

Zaniepokojny - 1 godzinę temu, *.167.97 Fejo odejdź bo widzisz że nic z tego nie będzie,możesz być kanapowym trenerem ale tu jest Warszawa tu inny sznyt. odpowiedz

remek - 1 godzinę temu, *.chello.pl to co graja to jakby sie bali fazy grupowej ,,,zenada,,, odpowiedz

.. - 1 godzinę temu, *.wtnet.de Szczerze mówiąc dalem sie nabrać na te wywody odnośnie taktyki,gry,tego jak trener konkretnie mówił jak drużyna ma grać,czego od niej oczekuje. Szczegółowe analizy, rozmowy z piłkarzami,plan na każdy mecz ale przede wszystkim "kupil" mnie tym,ze Legia ma non stop presować,jak najszybciej odzyskać piłkę po stracie,dużo kreowac sytuacji i co najważniejsze DOMINOWAĆ i tłamsic każdego rywala. Nie krytykowalwm go do tej pory,bo nie sztuka jechać po paru meczach ale z tego nie bedzie nic. Non stop niska defensywa,bronienie w polu karnym takiej gry w Legii mie chce ogladać. To jest LEGIA!!! Tu sie ma zapier..lać... odpowiedz

Arturius1916 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @..: Krasomówców u nas wielu... fachowców brak! odpowiedz

Rafix - 1 godzinę temu, *.151.214 Kolejny raz to piszę i będę powtarzał. Josue nie przedłużono kontraktu bo nie pasował do nowej koncepcji, zwalniał akcje, a Feio chce grać szybciej intensywniej :))) odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.wtnet.de @Rafix: Josue jednym podaniem potrafil przyspieszyć grę nie musząc biegać. Miał od tego Wszolka. Teraz Wszołek jest pilkarskim zerem bez Josue. odpowiedz

Syn księdza - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl MACIE po TYM meczu JAKIEŚ wątpliwości....FAJA WON....Wszolek z Kapustka do rezerw... Ktoś ładnie napisał nawet w okręgówce jakie składne akcje są a tu NIC kurcze nie ma nic.....NIC.....z meczu na mecz coraz gorzej.....Czemu nie gra Nsame... Nie ma podań nie ma dośrodkowań nie ma strzałów nic ... odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.netcity.pl draaaamaaat

odpowiedz

Echhh - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Ja pier...... czy Legia to jest zakład pracy chronionej? odpowiedz

OLaf - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Miodek kupił sędziego, czerwoną kartka z kapelusza jak Drita cisnęła odpowiedz

Tadek - 1 godzinę temu, *.. Gra Legii to totalne gooowno. Jeśli nie grałaby Legia tylko inny klub już dawno przełączyłbym nawet na jakiś serial a’la Dynastia. Byłby z pewnością ciekawszy. odpowiedz

M 1987 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Tego się nie da oglądać. odpowiedz

Janko - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A Wisla juz 3-0 prowadzi odpowiedz

Ro - 1 godzinę temu, *.telkab.pl @Janko: Jaga też. odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.com.pl Z innej beczki z Motorem to albo remis albo w plecy taka prawda odpowiedz

Rogal - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Prezio podobno milion ojro im obiecał do podziału za awans do grupy to grają/stoją na awans. odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tego autentycznie nie sposób oglądać! Najzwyklejsza kopanina. Legia pod wodzą Feio gra coraz gorszą piłkę. To są najzwyklejsze męczarnie. Oczy i zęby aż bolą. odpowiedz

Bartolinii - 1 godzinę temu, *.chello.pl Niech ktoś wyłączy tę transmisję. Oczy mi krwawią, wstyd na cały świat. odpowiedz

Jrzk - 1 godzinę temu, *.orange.pl Co to za gówno??? Kartek nałapali z leszczami tylko. Grają jak amatorzy. odpowiedz

Jarko - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Super gra , super piłkarze, świetne wzmocnienia brawo Legia. Płynna gra , wychodzenie na pozycję, gra na jeden kontakt o jeju o jeju. Proszę niech się to kończy. odpowiedz

ii - 1 godzinę temu, *.axadirect.pl Gramy z rozwagą, rozsądnie......skąd oni tych trenerów biorą, lipa jak ch.... odpowiedz

Legijne Piaseczno - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jeżeli my z taką grą przyjechaliśmy po zwycięstwo to co by było jak byśmy przyjechali grać na remis.

Już widzę te wypowiedzi po meczu: przeciwnik nam nie zagroził, l kontrolowaliśmy mecz itp... odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.wtnet.de Jprd. Rzygać się chce na tę gre. Faja dużo gada na temat taktyki,kompaktu,wolnych przestrzeni,presingu,niskiej obrony,gry bez pilki i ch.j wie czego jeszcze,a gry jak nie było tak nie ma. Jest dramat,tego sie po prostu nie da oglądać,nawet po alko. odpowiedz

AVI - 1 godzinę temu, *.net.pl @...: cała nadzieja w narko... Nic innego na boisku nas nie czeka odpowiedz

Arturius1916 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @...: 200 + 3 piwa też nie pomogło odpowiedz

Zaniepokojony - 1 godzinę temu, *.16.131 Lech ma trenera i grają coraz lepiej a my gramy anty futbol z Fejem i nic nie wygląda żeby miało być coś lepiej.Na mecz z Motorem białe chusteczki i pomachamy na pożegnanie. odpowiedz

Jarko - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Napiszę tylko tak ………chyba trzeba szybko myśleć o zmianie myśli szkoleniowej. Ten mecz to jest dramat nie da się tego oglądać. Nic ale to nic dobrego o piłkarzach nie mogę napisać. Wygląda to fatalnie jak w III lidze bez obrazy trzeciej ligi. Brak dokładności, gry wszystkiego….. odpowiedz

1918 - 1 godzinę temu, *.net.pl @Jarko: Nawet w okręgówce zdarzają się jakieś składne akcje i bramki a tutaj kompletnie nie ma nic... Nie do wiary co tutaj się dzieje odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @1918: to jest jakiś wyrób meczopodobny odpowiedz

Arturius1916 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Dramat! To co grają to dramat! Nie potrafią wymienić dwóch celnych podań, chaos i zero pomysłu na grę! Czy ktoś widział (za wyjątkiem żółtka) dziś Kramera?! Wszołek jakby zapomniał jak się gra w piłkę ( i to od początku sezonu). I niech nikt nie mówi że najważniejszy jest awans bo w lidze również jest kupa! A nie daj Boże zwalać winę na sztuczna murawę! DRAMAT! odpowiedz

Ro - 1 godzinę temu, *.telkab.pl @Arturius1916: Kosowo... odpowiedz

Traktor - 2 godziny temu, *.net.pl Szukam apteki całodobowej. Oczy bolą strasznie i krople będą niezbędne. Z każdym meczem naszaLegia przekonuje że można grać jeszcze gorzej odpowiedz

Wwa - 2 godziny temu, *.orange.pl Oszczędzaja sie na mutor w niedziele odpowiedz

Pablo - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jedynie wynik jest w tym meczu korzystny.Grają taki piach, że głowa mała ???? odpowiedz

Maciej - 2 godziny temu, *.virtuaoperator.pl Załamany jestem tą gra odpowiedz

Ro - 2 godziny temu, *.telkab.pl Tvp sport Ojca Mateusza mogli w tym czasie antenowym puścić. odpowiedz

Maras - 2 godziny temu, *.chello.pl Może i dobrze, że był zakaz , bo jakby nasi pojechali i weszli na stadion to chyba poczuliby się jakby im w twarz napluto. odpowiedz

Ro - 2 godziny temu, *.telkab.pl Parodja piłki kopanej... odpowiedz

Władeczek ze Szwagrem - 2 godziny temu, *.217.195 Faken, bracia, jedziemy całą drugą połowę przed telewizorami: NIE PODDAWAJ SIĘ UKOCHANA MA... Pełne wsparcie drużyny przed wszystkimi odbiornikami!! odpowiedz

Wwa - 2 godziny temu, *.orange.pl Jeszcze chwila i czar prysnie super taktyka w pazdzierniku lubimy zmieniac trenerow odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl No my w tej Europie kariery nie zrobimy. Gramy że tak powiem troszeczkę topornie. No,ale to pewnie wyuczone na treningach. odpowiedz

Franek - 2 godziny temu, *.chello.pl Fejo co wy robicie na treningach. Cały czas im gawedzisz o taktyce. Wolno niedokladnie od początku sezonu. FEJO WODZU WON. ZIELIŃSKI TEŻ. odpowiedz

..... - 2 godziny temu, *.orange.pl Tu i Ronaldo czy Media nic by. Nie ugrali jak w środku nic nie ma nie ma kto podać no jak to w klasyku laga i do przodu.... No live od brutal ale żeby tak.... odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ale kaszana,Czereśniak na razie nic nie puścił, naprawdę ciężko się to ogląda,nawet jednej składnej akcji,zakończonej strzałem w światło bramki,czekamy na drugą połowę. odpowiedz

Pab(L)o - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie no to jest jakiś dramat, nawet nie wiem co napisać, a Wszołek hmmm miałem nadzieję że chodyna przyjdzie, będzie konkurencja itp, ale poziom tej dwójki jaki jest każdy widzi odpowiedz

RybaSocho - 2 godziny temu, *.orange.pl FEJOSTYLE ! MASAKRA! Wstyd i strach na to patrzeć! odpowiedz

Got - 2 godziny temu, *.spectrum.com Boże ale nudny mecz zasypiam na kanapie! odpowiedz

Ziomek - 2 godziny temu, *.oxynet.pl Jestem ciekaw co teraz powiedzą ci co jak mówiłem że feio to dno i legia gra tez dno od początku sezonu. Gramy z ogórkami, nie potrafimy wymienić 2 podania, łapiemy głupie kartki a niesamowity piłkarz jakim jest wszolek (nie ważne ze od początku sezonu kopie się po czole) nie potrafi z 5 metrów trafić w bramke, to o czym tu mowa...pewnie po meczu trener nasz powie ze liczy się awans hehe ku...a dno i 2 metry mułu! Więcej szkoda pisać bo brak słów jest chyba najlepszy w tym wszystkim. odpowiedz

Legionista z okolicy - 2 godziny temu, *.. Co to jest? Od początku sezonu mówię to samo: tam nie ma żadnego pomysłu, bezładna bieganiną i proszenie się o problemy. Wszołek , Kapustka dno, zresztą trudno kogokolwiek wyróżnić. I gdzie ten pressing który obiecał złotousty Faja na początku sezonu. Jeśli jakimś cudem awansują to w d...ę 6 meczy odpowiedz

Marian - 2 godziny temu, *.167.166 Takie mecze powinny być transmitowane wyłącznie po 23.00 z dopiskiem "tylko dla idiotów bądź frajerów".

Dobranoc Państwu. odpowiedz

Bułeś - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Taka ''gra'' raczej się zemści w drugiej połowie. Najlepiej jakby F cały skład zmienił. Oczy bolą od tego odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Faja przed meczem "przyjechalismy tu wygrac."

Chyba w pici-polo. odpowiedz

Robert Mokotów - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dramat !!!!ludzie nie da się na to patrzeć. W okręgówce jest więcej zaangażowania, a Wszołek to już przechodzi siebie oby dowiezli bo tamci jak szybko strzela w drugiej połowie to poczują krew i zacznie się panika. Do boju Legio! odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ale beznadzieja. Wszołek z 5 metrów nie trafił do pustej bramki. Żadnej fajnej akcji. Nawet jednej. Dramat. odpowiedz

Quarx - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Grają takie gówno, że aż oczy bolą. Przyłączyłem na Wisłę i wygląda to fajnie dla oka i Wisła prowadzi. I niech mi nikt nie pier...., że nie jestem wierny Legii. Piszę jak jest. Dramat to mało powiedziane... odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Na peno jakos to przepchniemy i awansujemy. Ale futbol fejo to tak archaiczna masakra ze po raz kolejny mi wstyd.

Zbanowac. Zablokowac. I zabronic. odpowiedz

robochłop - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Oczy krwawią ,zęby bolą....z takimi patafianami...dosłownie wszystko jest ch..o... odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Zlepek Nieudaczników Łacznie z Kapustka Wszołkiem , Kramerem na czele Nie Pisząc Nic o tym gburowatym trenerze odpowiedz

Vzy wy to widzicie - 2 godziny temu, *.chello.pl



Nowi zawodnicy to jacyś amatorzy z orlika. odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.. To co Legia gra do przerwy to jest jakaś żenada. Kopią się po czołach pseudogwiazdy. odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.chello.pl ten mecz to jest jakas kpina,graja dwie druzyny pełne paralityków,poziom to dno nie mające nic wspólnego ze sportem,Taki najman w piłce,przykro się na to patrzy... odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Kolejny mecz, w którym Legia w ogóle nie jest zainteresowana grą piłkę w pierwszej połowie. Dlatego cały zespół otrzymuje z solidarnie ocenę 1 za ten fragment meczu. odpowiedz

...... - 2 godziny temu, *.orange.pl Nic zero gry tylko biegają a te pseudo hiszpany nawet w tak słabej lidze jak nasza nie dają rady może zmiany na młodych Polaków pokażą się coś zrobią a ten flejoo... Masakra zero pomyslu na grę z średniakami jakoś idzie a że Śląskiem większy poziom i nic zero .... No cóż jakie pieniądze prezes loczek daje to i taka gra na h...j ta akademia tyle poeniedzy i nic z niej nie wychodzi i brak pieniędzy na transfery i trenera ciekawe czy nawet pep by coś z nimi ugrał.... odpowiedz

Kaktus - 2 godziny temu, *.orange.pl Ale k... dramat..

odpowiedz

No jak to inaczej skomentować - 2 godziny temu, *.chello.pl





Mecz 7 ligi cypryjskiej.



Zebrali sie i graja za free. odpowiedz

Emeryt - 2 godziny temu, *.chello.pl Antyfutbol. Zieliński Fajo out. odpowiedz

Maras - 2 godziny temu, *.chello.pl Brak słów. Jeśli uda się jakimś cudem prześlizgnąć to czeka nas 6 kompromitacji a la Molde odpowiedz

Wszołek król Familiady - 2 godziny temu, *.217.35 Wszołek występ na poziomie Familiady. odpowiedz

Karol S - 2 godziny temu, *.kompex.pl @Wszołek król Familiady: haha no bez kitu odpowiedz

Miodulski musi odejść - 2 godziny temu, *.217.131 Absolutna kompromitacja ogórów Miodulskiego. odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl To nie jest gra, to nie jest męczenie buły, to jest totalne bezhołowie. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Co za dziadostwo to się w głowie nie mieści. Żółte kartki to szczyt głupoty. Wstyd z taką grą w Europie. Gdzie do ludzi? odpowiedz

Liczba ogórków musi się zgadzać - 2 godziny temu, *.216.229 Arfalera to drugi Rosołek - defensywny napastnik. odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wszolek teraz powinien jak uczeń w szkole 100 razy strzelac do bramki z tej pozycji może by się wreszcie wtedy nauczył odpowiedz

Syn księdza - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Cóż za piach gramy.... Chyba w 11 nie skończymy.... Oddajemy piłkę za darmo....masakra.... odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Dzieciol komentator cos chrzani o tym ze legionisci maja przewaga w umiejetnosciach. Ciekawe. Na czym on to stwierdzenie bazuje? Bo jak na razie to ja widze ze to wlasnie dritowcy pokazuja wieksze umiejetnosci. No chyba ze wpolczynnikiem jest fenomenalny strzal wszolka. odpowiedz

Zomb - 3 godziny temu, *.168.166 Wszołek... ty już wiesz co.

odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl NaSi kibole zapewne spinają się na Motor o którym 80% obecnych uczestników trybuny północnej nawet nie słyszało..... .. odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Wszolek. No co za drewno. Chyba UFO zobaczyl i chcial ich stracic. Drewno drewniane w drewniakach. odpowiedz

do Zielu - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl https://sport.tvp.pl/81858591/drita-legia-warszawa-na-zywo-transmisja-online-meczu-el-lk-live-stream-29082024-gdzie-ogladac odpowiedz

Zielu - 3 godziny temu, *.149.254 @do Zielu: nie hula zagramanico odpowiedz

Zapnij - 2 godziny temu, *.216.153 @Zielu: musisz vpna zapiąć odpowiedz

Zielu - 3 godziny temu, *.149.254 Prośba wielka podrzućcie streama dla nieobecnych w kraju odpowiedz

Legiak83 - 3 godziny temu, *.supermedia.pl Będą grać na Wawrzyniaka bo jest słaby odpowiedz

MonsteR (L) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl ..................... Kobylak ...................

Barcia ..... ..... Burch ............... Kapuadi

..................... Augustyniak ...................

Chodyna ... Kapustka ... Luquinhas ... Morishita

................ Nsame .... Kramer .........................

LEGIA Mistrz!

1:2 odpowiedz

wojti - 4 godziny temu, *.inetia.pl Brann pierwszy mecz u siebie Astaną wygrało podobnie jak Legia 2-0 a dziś w rewanżu 3-0 ( bramki w końcówce meczu) i po pucharach. Mam nadzieję że to się nie powtórzy w Prisztinie. Pozdrawiam. Tylko Legia !!! odpowiedz

tomiacab - 4 godziny temu, *.centertel.pl ładnie tam odpowiedz

Michał - 5 godzin temu, *.plus.pl Kiełbasy do góry i golimy frajerów. Jazda Legia musi być tylko zwycięstwo! Zagrajmy na miarę LEGII WARSZAWA a będzie dobrze! Tylko zwycięstwo i awans się liczy! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Zdzicho - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Michał : przeciez to sa ogóry. Jakby grały nasze rezerwy to możnaby się obawiać odpowiedz

FanTa - 11 godzin temu, *.orange.pl Fajne fotki, dzięki redakcjo i dawajcie więcej! odpowiedz

L - 7 godzin temu, *.chello.pl @FanTa: super tradycja zeby przyblizac miasta, w ktorych gramy. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.