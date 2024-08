LIVE!: Drita - Legia (składy)

Bezpośrednią transmisję z meczu Drita Gnjilane - Legia Warszawa przeprowadzi stacja TVP Sport. W internecie dostępny będzie stream online na sport.tvp.pl. Początek spotkania o godz. 20:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! z Prisztiny od czwartkowego poranku. Krótkie info, dużo zdjęć - polecamy! KURSY NA DRITA - LEGIA FORTUNA: 1 5.1 X 3.85 2 1.68

Legiak83 - 21 minut temu, *.supermedia.pl Będą grać na Wawrzyniaka bo jest słaby odpowiedz

MonsteR (L) - 52 minuty temu, *.tpnet.pl ..................... Kobylak ...................

Barcia ..... ..... Burch ............... Kapuadi

..................... Augustyniak ...................

Chodyna ... Kapustka ... Luquinhas ... Morishita

................ Nsame .... Kramer .........................

LEGIA Mistrz!

1:2 odpowiedz

wojti - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Brann pierwszy mecz u siebie Astaną wygrało podobnie jak Legia 2-0 a dziś w rewanżu 3-0 ( bramki w końcówce meczu) i po pucharach. Mam nadzieję że to się nie powtórzy w Prisztinie. Pozdrawiam. Tylko Legia !!! odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl ładnie tam odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Kiełbasy do góry i golimy frajerów. Jazda Legia musi być tylko zwycięstwo! Zagrajmy na miarę LEGII WARSZAWA a będzie dobrze! Tylko zwycięstwo i awans się liczy! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Zdzicho - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Michał : przeciez to sa ogóry. Jakby grały nasze rezerwy to możnaby się obawiać odpowiedz

FanTa - 8 godzin temu, *.orange.pl Fajne fotki, dzięki redakcjo i dawajcie więcej! odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.chello.pl @FanTa: super tradycja zeby przyblizac miasta, w ktorych gramy. odpowiedz

