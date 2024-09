Młodzież: mecze weekendowe

Niedziela, 1 września 2024 r. 19:56 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi pokonali 2-0 Arkę Gdynia. W CLJ U17 legioniści wygrali 5-1 z Górnikiem Łęczna i nadal samodzielnie prowadzą w tabeli. Także w CLJ U15 pewna wygrana legionistów, 7-0 z Juniorem Białystok. Legia U16 pokonała 7-0 Ząbkovię, a w II lidze U16 drużyna LSS wygrała 2-1 z rezerwami SEMPa. Legia U14 pokonała 3-0 Wisłę Płock. Drużyna LSS U17 uległa 2-3 Pogoni Siedlce. Także młodsze drużyny grały pierwsze mecze ligowe lub sparingi.



CLJ U19 (2006/7 i młodsi): Arka Gdynia 0-2 (0-1) Legia U19

Gole:

0-1 36 min. Stanisław Gieroba (as. Jakub Zbróg)

0-2 80 min. Przemysław Mizera (as. Jakub Zbróg)



Od 71' gospodarze grali w 10 po czerwonej kartce



Legia: Jakub Zieliński [08] – Jakub Jendryka (89' Dawid Foks), Bartosz Dembek, Karol Kosiorek, Mateusz Lauryn [08] – Filip Przybyłko [08](67' Przemysław Mizera; 81' Tomasz Rojkowski), Samuel Šarudi (63' Maciej Ruszkiewicz [08]), Szymon Piasta [09] – Jakub Zbróg, Stanisław Gieroba, Samuel Kováčik (85' Mateusz Konopka)

Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Maciej Pietraszko



CLJ U17: Legia 5-1 (3-0) Górnik Łęczna 08

Gole:

1-0 8 min. Ksawery Jeżewski (as. Athanasios Christopoulos)

2-0 11 min. Ksawery Jeżewski (as. Stanisław Kubiak)

3-0 17 min. Ksawery Jeżewski (as. Stanisław Kubiak)

4-0 53 min. Maksymilian Sterniczuk (as. Ksawery Jeżewski)

4-1 71 min. Igor Gąsławski (po rzucie rożnym)

5-1 89 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Aleksander Wyganowski)



Strzały (celne): Legia 25(14) - Górnik 8(4)



Legia U17: Denys Stoliarenko [09] - Daniel Foks, Dawid Korzeniowski (kont., 34' Maksymilian Dołowy), Bartosz Korżyński [09], Athanasios Christopoulos (72' Jan Musiałek) - Marcel Kiełbasiński (kpt)(61' Piotr Bartnicki [09]), Aleksander Wyganowski, Kacper Morawiec (46' Maksymilian Sterniczuk) - Stanisław Kubiak(61' Edo von Brandt-Etchemendigaray [09]), Ksawery Jeżewski (76' Kristijan Jovović), Jan Gawarecki(46' Jacob Levy) oraz: Stanisław Stachera (br)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Marcel Gawor



I liga mazowiecka U17: Pogoń Siedlce '08 3-2(2-0) Legia LSS U17



Ekstraliga U16: Legia U16 8-0 (7-0) MKS Ząbkovia Ząbki '09

Gole:

1-0 5 min. Vu Hoang Nguyen

2-0 7 min. gol samobójczy (as. Olivier Pławiński)

3-0 19 min. Olivier Pławiński (as. Igor Owczarczyk)

4-0 22 min. Olivier Pławiński (z wolnego)

5-0 32 min. Oskar Maj (as. Jakub Juszczak)

6-0 33 min. Oskar Maj (as. Franciszek Stępniewski)

7-0 38 min. Olivier Pławiński (as. Oskar Maj)

8-0 80 min. Dawid Mastalski (as. Olivier Pławiński)



Strzały (celne): Legia 15(14) - Ząbkovia 5(4)



Legia: Jan Pietrzak - Igor Owczarczyk, Oskar Putrzyński [10], Oskar Krakowiak (81' Kazimierz Szydło), Jakub Juszczak (70' Jan Rodak), Vu Hoang Nguyen (61' Wiktor Zugaj), Franciszek Stępniewski, Olivier Pławiński - Igor Brzeziński (55' Firdavs Otabekov), Oskar Maj (65' Dawid Mastalski), Fabian Mazur. Rezerwa: Franciszek Golański (br), Denys Stoliarenko (br)

Trener: Roland Kowalczyk, II trener: Sebastian Kowalski



II liga warszawska U16: Legia LSS U16 (2009/10) 2-1(1-0) SEMP II Ursynów 2009

Gole:

1-0 1 min. Dmytro Samoilenko

2-0 82 min. Kiryło Balickyj

2-1 90+4 min. Kacper Adamus



Legia Soccer Schools: Kacper Zalewski - Ivan Shrub, Franciszek Koźbiał (Kpt), Omar Sawo, Kyryło Balytskyi, Filip Jedziniak, Daniło Bilukha, Mateusz Sutkowski, Tymur Rahulin, Kordian Drygała, Dmytro Samoilenko oraz: Michał Wawryniuk, Jakub Przybylski, Aleksander Hahn (br), Eduard Joshua Di Donatantonio (br)

Trener: Wojciech Molęda, Siarhei Pryzhankou



CLJ U15 (2010 i mł.): Legia 7-0(6-0) Junior Białystok

Gole:

1-0 1 min. Filip Kwiecień

2-0 9 min. Marcel Laszczyk b.a.

3-0 12 min. Bartosz Przybyłko b.a.

4-0 27 min. Marek Suchodół (as. Xavier Dąbkowski)

5-0 28 min. Filip Kwiecień (as. Dawid Rodak)

6-0 38 min. Bartosz Przybyłko (as. Dawid Rodak)

7-0 73 min. Adrian Pućka (as. Tymoteusz Leśniak)



Strzały (celne): Legia 24 (16) - Junior 4(0)



Legia: Błażej Ślazyk - Olivier Pruszyński (41' Aleks Rzepkowski), Marek Suchodół (62' Artur Szmyt), Szymon Siekaniec, Jarosław Kuc - Xavier Dąbkowski (53' Tymoteusz Leśniak), Marcel Laszczyk, Dawid Rodak (62' Tymon Płoszka), Bartosz Przybyłko (53' Igor Lechecki), Adrian Pućka, Filip Kwiecień (62' Antoni Błoński)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki



Ekstraliga U14 (2011 i mł.): Wisła Płock 0-3(0-0) Legia Warszawa U14

Gole:

0-1 51 min. Filip Reszka

0-2 74 min. Kacper Kwiatkowski (as. Karol Konieczny)

0-3 80 min. Wojciech Łygan (as. Szymon Piegat)



Legia: Jan Nowicki, Oskar Majchrzak - Szymon Piegat, Tytus Mendakiewicz, Stanisław Głębowski, Tomasz Stefański, Wojciech Kuś, Filip Reszka, Szymon Wlazło, Kacper Kwiatkowski, Fryderyk Paprocki, Marcin Kośmiński, Aleksander Dąbrowski, Aleks Szybalski, Wojciech Łygan, Karol Konieczny, Antoni Kośmider

Trener: Damian Serwuszok, II trener: Wojciech Marczyk, Maciej Kokosza



Sparing: SEMP Warszawa U13 (2012 i mł.) - Legia U12/13



Strzały (celne): SEMP 10 (6) - Legia 46 (24)



Legia: Jakub Tkaczyk - Antoni Adamkiewicz, Konstantin Yushkavets [2014], Krzysztof Opanowski [2012], Leon Kowalczyk, Adam Rymszo, Maksymilian Pająk (Kpt), Natan Turniak [2012], Szymon Chodkowski, Oliwier Siuda, Leon Gańko, Jan Golański [2014], Julian Kusak [2014], Michał Har [2012], Piotr Nowotka.

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki



W niedzielę odbył się na SEMP Arena na Ursynowie Piknik Rodzinny z okazji rozpoczęcia nowego sezonu .Jedną z atrakcji był mecz beniaminka I ligi U13 - SEMPa Ursynów 2012,z drużyną Legii złożoną z 15 graczy z roczników 2012, 2013 (9-ciu) i 2014. Gospodarze zaczęli bardzo ambitnie, a oba zespoły wymieniały się prowadzeniem, choć w końcówce tej odsłony to Legia coraz bardziej dochodziła do głosu. Legioniści właściwie od początku spotkania tworzyli więcej okazji, ale prezentowali niewystarczającą dokładność w rozegraniu i wykończeniu. Zdarzały się też drobne pomyłki w kryciu.



Po przerwie obraz meczu uległ pewnej zmianie, legioniści poprawili szybkość i dokładność w grze, a gracze SEMPa 2012 zdawali się coraz bardziej zmęczeni i zniechęceni do gry w upalnych warunkach. Mimo pewnej różnicy w fizyczności, to jednak legionistom zdawało się pozostać więcej sił, co zapewne wynikało z bardziej wyrównanego składu, gdzie nawet gracze z rocznika 2014 wnosili bardzo dużo do gry.



II liga U12: Milan-Sport 2012 - Legia LSS U13



Legia Soccer Schools: Wojciech Kołodziej - Paweł Pacuła, Jakub Opieczyński, Karol Frelikowski, Marcel Stępniak, Maciej Dziankowski, Hugo Tatarnikov, Kamil Kaczkowski (Kpt), Daniił Liauszuk, Mikołaj Dmitrowicz, Dzidek Kinasiewicz, Michał Wojcianiec, Albert Karbowski, Andrzej Mikheikin

Trener: Patryk Sadowski



Zacięte spotkanie w lidze młodzików. Gospodarze meczu w Pruszkowie zaczęli od mocnego akcentu, gra potem jednak szybko się wyrównała. Oba zespoły miały jednak problem z wykorzystaniem stwarzanych sytuacji, właściwie do końca meczu. Mimo niewielkiej ilości bramek, emocji było całkiem dużo.



U11: IV Memoriał im. Bogdana Wilka



Legia: Antoni Okrzejski - Feliks Chaciński, Jan Kordek, Aleksander Kukla, Aleks Nowak, Bronisław Partyka, Kacper Saczewski, Kacper Tryc, Jan Golański, Julian Kusak

Legia: Jakub Gorzelnik, Jakub Korpal, Franciszek Niezgoda, Kacper Rainka, Jakub Wielocha, Karol Myszkowski, Sebastian Borowski, Ali Seitibrahimov, Charyton Sokal, Maciej Wierzbicki

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek, Kacper Jadacki



Legia U11(2014 i mł.)w sobotę, podzielona na 2 drużyny, uczestniczyła w IV Memoriale Bogdana Wilka w Markach, prezentując się zwłaszcza w fazie grupowej (komplet zwycięstw) z całkiem dobrej strony w stawce 32 drużyn. Faza finałowa, z udziałem 8 najlepszych zespołów fazy grupowej, również dostarczyła sporych emocji, jednak legionistom wyraźnie zaczęło już brakować sił. Mimo wszystko pierwszy zespół zszedł z boiska pokonany tylko raz i zajął miejsce na podium.



Liga U11 (rocznik 2014 i mł.): Legia U11 - Pogoń Grodzisk U11



Strzały (celne)[2-4 kwarta]: Legia 38(21) - Pogoń 23(14)



Legia: Feliks Chaciński, Jan Kordek, Aleksander Kukla, Aleks Nowak, Bronisław Partyka, Kacper Saczewski, Kacper Tryc, Jakub Gorzelnik, Jakub Korpal, Franciszek Niezgoda, Kacper Rainka, Jakub Wielocha

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek, Kacper Jadacki



W niedzielę legioniści, już w nieco bardziej okrojonym składzie (także z uwagi na udział kilku zawodników w sparingu z SEMPem U13) zagrali z Pogonią Grodzisk, a mecz miał swoje ciekawe momenty. Goście mieli swoje dobre okresy, szczególnie na początku drugiej kwarty, mimo wszystko jednak więcej działo się pod bramką Pogoni, do tego legioniści byli skuteczniejsi w wykorzystywaniu swoich okazji. Mimo tego, graczy Pogoni można również pochwalić za odważną grę i próby przejęcia inicjatywy.